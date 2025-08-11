«Дневной дозор»: Нужно ли сократить летние каникулы депутатам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли сократить летние каникулы депутатам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Традиционно с июля у депутатов Госдумы начинается региональная неделя, по окончании которой парламентарии уходят в отпуск. Однако полуторамесячную межсессионную паузу представители всех фракций намерены использовать для работы в регионах, и в первую очередь предвыборных, где им рекомендовано оказывать всяческую помощь кандидатам в кампаниях разных уровней. Парламентарии во время своих «летних каникул» проводят рабочие встречи, изредка уделяя внимания своим семьям. Впрочем, в народе бытует и другое мнение, о том, что свои «летние каникулы» депутаты проводят не в районах и округах, общаясь с народом, а на морях и в теплых странах.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что у российских депутатов не бывает отпусков и каникул. По его словам, они должны работать и в праздники.
Так стоит ли сократить летние отпуска народным избранникам, в том числе депутатам Госдумы, законодателям из областного и районных Собраний? Действительно ли даже во время отпуска парламентарии продолжают свою деятельность? Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».
Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский подтверждает слова спикера Госдумы - у депутатов такого понятия, как «каникулы», нет, особенно сейчас, в преддверии выборов. Народные избранники, как и сам Александр Козловский, находятся в разъездах, общаются с избирателями и занимаются подготовкой к выборам. Поэтому сокращать время так называемых «летних каникул» для депутатов он смысла не видит.
Как сообщил председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников, он наблюдает за социальными сетями своих коллег-депутатов и видит, что даже несмотря на отпуска они продолжают работать. Также Владимир Яников сообщил, что за все время своей депутатской деятельности в районом Собрании в длительные отпуска он так и не уходил, рабочие обязанности не отпускали.
А вот экс-депутат Псковской городской Думы Сергей Барабанов (ЛДПР) утверждает, что летние каникулы для законотворцев нужно не просто сократить, а вовсе отменить. Сергей Барабанов убежден, что депутаты - это не самые уставшие люди в нашей стране, они должны работать 7 дней в неделю.
Заместитель председателя Псковской городской Думы седьмого созыва на внештатной основе, председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов напомнил, что по закону отпуска положены всем гражданам, а минимальное количество положенных в год дней отдыха оставляет 28. У учителей отпуск равен 56 дням, а делить эти дни на несколько частей или нет - дело каждого, поэтому сокращать отпуска для депутатов он не считает правильным.
По словам депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман («Яблоко»), хороший депутат по первому зову бросает все свои дела и приступает к исполнению должностных обязанностей, поэтому возможность уделить время себе и своей семье у них выпадает не часто, что может негативно сказаться на эффективности работы депутата, поэтому в сокращении или отмене их отпусков она смысла не видит.
Активный пскович, а в прошлом депутат Псковской городской Думы Федор Постнов утверждает, что даже будучи в отпусках наши депутаты продолжают работать, ведь их должностные обязанности никто не отменял. Также Федор Постнов напомнил, что помимо депутатской деятельности у многих из них есть и постоянное место работы, и даже несмотря на такую загруженность со своей работой депутаты справляются очень хорошо.
По словам директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, если бы масс-медиа ему не сообщали о том, что какие-то депутаты ушли на длительный летний отдых, то он бы об этом и не знал. По его мнению, и граждане наши в основном не следят за тем, сколько отдыхают депутаты. Игорь Савицкий посоветовал воспользоваться опытом наших соседей-белорусов.
В сегодняшней программе многие наши эксперты поделились мнением, что смысла и пользы в сокращении летних отпусков для депутатов они не видят, ведь в летнее время депутаты не отдыхают, а продолжают исполнять свои должностные обязанности. Прозвучало сегодня мнение и о том, что депутаты должны работать 7 дней в неделю и «держать руку на пульсе» вне зависимости от времени года. Были среди наших собеседников и те, кто, наверное, как и большинство граждан, попросту не замечают, в отпуске ли находятся законотворцы, представляющие их интересы, или трудятся в поте лица.
Александра Братчикова