Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли сократить летние каникулы депутатам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли сократить летние каникулы депутатам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Традиционно с июля у депутатов Госдумы начинается региональная неделя, по окончании которой парламентарии уходят в отпуск. Однако полуторамесячную межсессионную паузу представители всех фракций намерены использовать для работы в регионах, и в первую очередь предвыборных, где им рекомендовано оказывать всяческую помощь кандидатам в кампаниях разных уровней. Парламентарии во время своих «летних каникул» проводят рабочие встречи, изредка уделяя внимания своим семьям. Впрочем, в народе бытует и другое мнение, о том, что свои «летние каникулы» депутаты проводят не в районах и округах, общаясь с народом, а на морях и в теплых странах.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что у российских депутатов не бывает отпусков и каникул. По его словам, они должны работать и в праздники.

Так стоит ли сократить летние отпуска народным избранникам, в том числе депутатам Госдумы, законодателям из областного и районных Собраний? Действительно ли даже во время отпуска парламентарии продолжают свою деятельность? Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский подтверждает слова спикера Госдумы - у депутатов такого понятия, как «каникулы», нет, особенно сейчас, в преддверии выборов. Народные избранники, как и сам Александр Козловский, находятся в разъездах, общаются с избирателями и занимаются подготовкой к выборам. Поэтому сокращать время так называемых «летних каникул» для депутатов он смысла не видит.

«Почему-то стали в обиходе называть наш отпуск "каникулами". Но я не соглашусь. У депутатов отпуск разделён на две части: первая часть – это одна неделя в мае, а вторая – летом, в августе. Но здесь хотелось бы отметить, поддержать нашего председателя Вячеслава Володина. Он говорил, что у депутата нет каникул, нет отпусков, мы всегда находимся в работе, и в августе проходит активная часть выборной кампании. У нас в регионе каждый год проходят выборы, я участвую в этих кампаниях, выезжаю в районы, встречаюсь с избирателями. Поэтому то время, когда у нас нет пленарных заседаний, мы используем в большинстве случаев для работы в регионе. Сейчас в Псковской области проходят выборы, и я работаю в регионе. Если получится уделить время семье, детям, это хорошо. Смысла в сокращении отпуска не вижу».

Как сообщил председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников, он наблюдает за социальными сетями своих коллег-депутатов и видит, что даже несмотря на отпуска они продолжают работать. Также Владимир Яников сообщил, что за все время своей депутатской деятельности в районом Собрании в длительные отпуска он так и не уходил, рабочие обязанности не отпускали.

«Депутаты собираются по мере необходимости. В частности, сейчас у нас возникла необходимость, завтра состоится сессия. Если человек работает на постоянной основе, это одно, а в районных Собраниях в основном депутаты, практически 90%, это общественники».

А вот экс-депутат Псковской городской Думы Сергей Барабанов (ЛДПР) утверждает, что летние каникулы для законотворцев нужно не просто сократить, а вовсе отменить. Сергей Барабанов убежден, что депутаты - это не самые уставшие люди в нашей стране, они должны работать 7 дней в неделю.

«Отпуск надо убрать и работать 7 дней в неделю, тогда у всех всё будет хорошо. Депутаты должны показывать пример. От чего им отдыхать? Они должны держать руку на пульсе, работать с населением, с избирателями. У депутатов вообще не должно быть отдыха».

Заместитель председателя Псковской городской Думы седьмого созыва на внештатной основе, председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов напомнил, что по закону отпуска положены всем гражданам, а минимальное количество положенных в год дней отдыха оставляет 28. У учителей отпуск равен 56 дням, а делить эти дни на несколько частей или нет - дело каждого, поэтому сокращать отпуска для депутатов он не считает правильным.

«У нас самый маленький отпуск 28 дней, а не две недели. То, что его разбивают на две половины, это отдельная тема, но многие ходят и по 28 дней. У учителей, например, 56 дней отпуска. Я не то, что защищаю. Ведь если у депутата есть непосредственно работа в округе, он её делает. Если он безответственный, он не будет её делать вне зависимости от отпуска. Я ни в каком отпуске не нахожусь, занимаюсь делами».

По словам депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман («Яблоко»), хороший депутат по первому зову бросает все свои дела и приступает к исполнению должностных обязанностей, поэтому возможность уделить время себе и своей семье у них выпадает не часто, что может негативно сказаться на эффективности работы депутата, поэтому в сокращении или отмене их отпусков она смысла не видит.

«Я считаю, что в этом нет особого смысла по разным причинам. Во-первых, люди должны отдыхать. Отдыхать от общественной, социальной работы, ведь чтобы человеку эффективно работать, нужно выдохнуть и подумать о своей жизни. Для этого нужно специальное время. Во-вторых, нужно время, чтобы проанализировать в спокойной обстановке всё то, что было сделано ранее. Без этого эффективность деятельности очень резко падает. Каникулы очень часто депутаты используют именно для этого. И в-третьих, обязательно нужно время, когда человек может заняться своими, в том числе домашними, делами и не бросать их по первому зову. Потому что хороший депутат по первому зову бросает всё и бежит помогать, искать что-то, находить. Кроме того, июль-август - это те месяцы, в которые сами люди занимаются какими-то своими важными делами и в меньшей степени обращаются с какими-либо вопросами».

Активный пскович, а в прошлом депутат Псковской городской Думы Федор Постнов утверждает, что даже будучи в отпусках наши депутаты продолжают работать, ведь их должностные обязанности никто не отменял. Также Федор Постнов напомнил, что помимо депутатской деятельности у многих из них есть и постоянное место работы, и даже несмотря на такую загруженность со своей работой депутаты справляются очень хорошо.

«За последние два месяца я очень часто обращался к депутатам. И даже находясь в отпуске, они сделали чудеса. Вчера встречался с людьми по бюджету города, люди идут навстречу. Если не хватает их, то они подключают юристов, потому что юристы Псковской городской Думы работают. По поводу каникул - это спорный вопрос. Есть депутаты, которые на местах, и им безразлично, есть отпуск или нет, они продолжают работать. Нужно не забывать, что каждый депутат где-то работает, где-то трудоустроен. Если кто-то когда-то признал, что нужно два месяца отдыхать, то навряд ли у них есть отдых».

По словам директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, если бы масс-медиа ему не сообщали о том, что какие-то депутаты ушли на длительный летний отдых, то он бы об этом и не знал. По его мнению, и граждане наши в основном не следят за тем, сколько отдыхают депутаты. Игорь Савицкий посоветовал воспользоваться опытом наших соседей-белорусов.

«В Белоруссии сделано так: областные депутаты работают в народном хозяйстве, а раз в месяц собираются на сессии областного Собрания и решают все вопросы. Большая экономия бюджета, очень разумная инициатива со стороны Лукашенко (президента Белоруссии - ред.). Нам надо перейти на такую же систему, потому что практика показывает, что отсутствие депутата или депутатов на областном Собрании к кризисным явлениям не приводит».

В сегодняшней программе многие наши эксперты поделились мнением, что смысла и пользы в сокращении летних отпусков для депутатов они не видят, ведь в летнее время депутаты не отдыхают, а продолжают исполнять свои должностные обязанности. Прозвучало сегодня мнение и о том, что депутаты должны работать 7 дней в неделю и «держать руку на пульсе» вне зависимости от времени года. Были среди наших собеседников и те, кто, наверное, как и большинство граждан, попросту не замечают, в отпуске ли находятся законотворцы, представляющие их интересы, или трудятся в поте лица.

Александра Братчикова