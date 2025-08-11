ещё

Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения

Стартовала предвыборная агитация в СМИ

Трамп заявил, что не планирует лично согласовывать украинское урегулирование, но может создать площадку для переговоров

На Аляске начались переговоры Путина и Трампа

Трамп заявил, что нацелен на быструю организацию второй встречи по Украине после переговоров с Путиным

Игорь Иванов вновь возглавил Псковский профсоюз работников инновационных и малых предприятий