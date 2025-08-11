Стартовала предвыборная агитация в СМИ

16 августа 2025 года на выборах #ЕДГ2025 стартует предвыборная агитация на телевидении, радио, в печатных и сетевых изданиях.
Напоминаем, что предвыборная агитация в СМИ завершится:
- при голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования;
- при однодневном голосовании - в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Например
- если выборы 12, 13 и 14 сентября, то в 0:00 12 сентября
- если выборы 13 и 14 сентября, то в 0:00 13 сентября
- если выборы 14 сентября, то в 0:00 13 сентября