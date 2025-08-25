Политика

ЛДПР давно опережает коммунистов в вопросе законотворчества — Антон Минаков

ЛДПР давно опережает коммунистов в вопросе законотворчества. Такое мнение координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков озвучил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы постоянно ездим по районам, хорошо понимаем, чем живет местное население. Основные претензии на местах — отключение электричества при стихии, блокировка мобильного интернета — это понятно, почему. Многие жалуются на очереди к специалистам-медикам. К сожалению, местами люди живут, как в 19 веке, прежде всего из-за проблем со связью», — сказал Антон Минаков.

Комментируя критическое замечание в адрес ЛДПР со стороны первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, Антон Минаков заявил, что Либерально-демократическая партия давно опережает коммунистов по количеству поданных в Псковское областное Собрание депутатов законопроектов.

«Насчет "борьбы за 2-е место" скажу, что по законотворчеству мы давно уже опережаем КПРФ на километры. Только за этот год мы подали в региональный парламент больше 10 законопроектов, среди них есть принятые — по Дню ветеранов боевых действий, по совершенствованию закона о тишине. Мы праздник на День города сделали для псковичей. И после этого коммунисты нас спрашивают, где наша работа? Законы надо писать, уважаемые, а не отмалчиваться и популизмом заниматься. Тогда и про вас СМИ начнут писать и говорить», — добавил Антон Минаков.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.