«Дневной дозор»: Стоит ли распустить все Общественные советы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Стоит ли распустить все Общественные советы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В 2006 году указом президента Российской Федерации были образованы Общественные советы при федеральных министерствах, службах и агентствах. Таким образом, в России были созданы Общественные советы при многих органах власти, начиная с федерального уровня и заканчивая региональным. Предполагалось, что Общественные советы будут развивать институты общественного самоуправления, привлекать граждан к решению задач социально-экономического развития страны, проводить общественную экспертизу и давать оценку решениям органов власти с точки зрения общественности. Планировалось что эти советы будут осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства, например, в сферах антикоррупционной деятельности, предоставления муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, а также - при проведении выборов. Подразумевалось, что общество может влиять на действующую власть, а та в свою очередь при принятии тех или иных решений должна опираться на мнение общественности — экспертного сообщества.

В это же время в России, как институт, появились Общественная палата, уполномоченные по правам человека. Весь этот комплекс мер, инициированных «сверху», должен был обеспечить усиление взаимодействия общественных институтов и действующей власти с одной стороны, а с другой стороны это было сделано для того, чтобы эти общественные институты и прочие элементы гражданского общества не формировались независимо, вне государственного контроля - во избежание появления желающих критиковать действующую власть.

Первоначальная задумка выглядела весьма привлекательно, но, по мнению многих экспертов, постепенно этот механизм себя изжил. На первоначальном этапе формирования Общественных советов в них входили лидеры общественного мнения, общественные деятели и эксперты, но постепенно у них сформировалось понимание того, что они ни на что повлиять не способны.

Общественность, глядя на эту тенденцию, начала задаваться вопросом, а для чего же тогда на сегодняшний день нам нужны эти самые «придворные» советы? Прислушивается ли власть к их мнению и рекомендациям? До середины 2000-х годов Общественных советов не было, а связь между властью и населением была выстроена и без них. Так для чего нужны Общественные советы сегодня? Может, стоит их отменить? Все эти вопросы мы решили задать нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Председатель общественной организации «Союз женщин России», член Общественной палаты Псковской области, член городского Общественного совета при УВД Пскова Наталия Никифорова не согласна с мнением, что Общественные советы не оказывают влияния на органы власти. Она напомнила о том, что у Общественных советов есть право контроля, благодаря которому она лично, например, занималась выявлением нарушений в столовых в детских учебных учреждениях.

«Работа общественного совета по защите памятников является ярким примером того, как решаются проблемы исторической части города, в том числе объектов культурного наследия, один из которых находится в реестре и существует на бумаге. Наши активистки Наталья Савицкая и Галина Михайлова провели самостоятельный мониторинг, объехали весь город, обошли его ногами, просмотрели и проверили каждый объект, сверили его с реестром. Это было в начале 90-х, история заключалась в том, что власти решили включить как можно больше объектов в категорию исторических, надеясь, что федералы дадут денег. Но всё получилось наоборот. Всё встало на региональном бюджете, и фактически этих объектов нет. Там можно построить магазины, поликлиники, дома. Поэтому активистки провели очень полезную работу, которая и выявила эту проблему, и это касается не только города Пскова. И потом, церкви стали памятниками ЮНЕСКО благодаря большой информационной работе и широкому общественному резонансу. При правительстве, в бывшем комитете юстиции, очень много вопросов, которые непосредственно касаются жителей. Это работа ЗАГСов, архива и многие другие вопросы, которые считаются насущными. Правительство, например, инициирует законы, и они проходят экспертизу непосредственно на общественном совете. Мы задаем очень много острых, неудобных вопросов. У Общественных советов есть право общественного контроля. Обращаетесь в Общественную палату и идете проверяете тот или иной объект. Это не касается финансовой сферы. Общественный совет не имеет право проверять финансовые документы, этим занимаются специальные органы. Возможен какой-то общий мониторинг, который наглядно может показать, в каком состоянии столовая, пионерский лагерь и так далее».

Уже 14 лет председательствует в Общественном совете при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Джемал Малышев. Он рассказал, как выстраивается взаимодействие его общественного совета с органами власти, отметив, что действующее законодательство не обязывает власти принимать рекомендации общественников как руководство к действию.

«Мы доносим такие проблемы, которые вызывают у людей наибольшие вопросы. Они (власти) в своей работе это используют, ориентируются, как на заявления в СМИ, на заявления лиц, выражающих общественное мнение. Поэтому это один из источников информации, который доходит до руководства полиции. Наши полномочия: рассмотрение вопросов, касающихся сферы Общественного совета, и внесение предложений. Но предложения носят уведомительный характер, необязательный. Мы не можем, как прокуратура или суд поставить вопрос, который обязательно должен будет быть исполнен и ответ получен. Я этим занимаюсь уже с 2011 года, и пока у нас всё нормально. Никаких возмущений - ни со стороны полицейских, ни со стороны представителей Общественного совета, а их девятнадцать человек. Они - из самых разных сфер: представители диаспор, образования, культуры, медицины, чтобы у нас была полнота представления о том, что волнует население. Обращения населения мы заносим в план работы и пытаемся устраивать диалог с полицейскими. Бывает очень редко, когда мы вносим свои предложения. Например, мы вносили свои предложения, когда было нападение на школьников в Казани. Мы вносили предложение по обеспечению безопасности школ, детских садов и так далее».

Председатель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая считает, что Общественные советы отменять не стоит, ведь, по ее мнению, они не только обеспечивают связь между обществом и властью, но и помогают проводить разъяснительную работу по принятым органами власти решениям. Кроме того, Общественный совет может привлекать внимание властей к тем или иным проблемам и побуждать к их решению.

«Мой опыт показывает, что, конечно, это нужно, но путь очень сложный. Мы прошли от непонимания, зачем это нужно, к пониманию, что наши органы власти должны слышать народ, и, наверное, иногда Общественный совет может передать это несколько в другой форме. И наоборот. Иногда обществу надо объяснить, что делают органы власти, через Общественный совет. Нам удалось это сделать, мы работали с тремя председателями Общественного совета, и на данный момент нам удалось выстроить отношения с председателем нашего министерства Вадимом Анатольевичем Нэдиком. И мы пытаемся понимать, чем занимается министерство, и доносить до наших слушателей, зрителей, читателей в соцсетях. Если мы видим объекты, на которые по каким-то причинам обращено мало внимания, мы привлекаем министерство, выполняя определённую работу по объектам культурного наследия. Мы нашли решение, когда наше мнение слышат, прислушиваются, принимают решения. Но нужно понимать, что есть вопросы финансового плана. К сожалению, ОКН в сложном состоянии чаще всего требуется финансирование. Наше задача - привлечь внимание, писать письма, что мы и делаем, помогаем нашему министерству».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что полномочий, которыми наделены Общественные советы, недостаточно для оказания существенного влияния на органы власти, а причиной тому являются сами представители общественных организаций.

«Изначально идея создавать Общественный совет при органах исполнительной власти была интересна тем, что государство постаралось создать важные институты общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. И в дальнейшем появилась система, при которой Общественные советы должны учитывать и проверять в практике деятельность органов исполнительной власти, интересы общественных организаций, общественных объединений и иных общественных структур. К сожалению, как показала практика, те полномочия, которыми наделены Общественные советы, недостаточны для повышения эффективности этих органов с точки зрения, с одной стороны, невмешательства в административную деятельность исполнительной власти, а с другой стороны, выработки стратегических решений о том, как должен работать орган исполнительной власти, в том числе в целях обеспечения прав и свобод граждан. Поэтому, мне кажется, на сегодня идея ещё до конца не нашла своего разрешения с точки зрения наличия достаточных и эффективных полномочий у этих Общественных советов. А с другой стороны, мне кажется, что общественные организации, которые действуют в нашей стране, неактивно пользуются возможностями выдвинуть своих кандидатов в состав Общественных советов, и тем самым повысить эффективность работы Общественных советов при органах исполнительной власти».

Член Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона, руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова не считает, что Общественные советы нужно упразднить. По ее мнению, может быть, при некоторых органах власти взаимодействие с Общественными советами выстроено неэффективно, формально, но к предложениям Общественной палаты власть прислушивается.

«Действительно, на Общественных советах рассматриваются сферы деятельности органов власти и вносятся предложения по совершенствованию работы. Они действительно прислушиваются, в том числе по повестке, которая вносится на рассмотрение в Общественных советах. Может быть, в каких-то органах власти не так эффективно выстроена работа с Общественными советами. Но сейчас Общественные палаты регионов проводят мероприятия, где рассматриваются практики работы Общественных советов».

Ранее входивший в состав Общественной палаты Псковской области и в несколько Общественных советов при органах власти, экс-руководитель управления министерства юстиции РФ по Псковской области, а ныне главный редактор радиостанции ПЛН FM Константин Калиниченко убежден, что для того, чтобы воздействовать на власть для принятия каких либо решений, у Общественных советов не хватает полномочий, а все заседания и протоколы никакого смысла не имеют.

«Общественные советы - это, на мой взгляд, ещё одно прекрасное начинание, которое в процессе реализации у нас успешно поставили с ног на голову. Эти советы, по замыслу, должны были контролировать чиновников, вероятно, помогать им какими-то советами. Но для этого необходимы, прежде всего, полномочия, которых у Общественных советов нет и никогда не было. А чиновникам и так хватает работы, контроля, отчётности. Им ещё один контролёр даром не сдался. Поэтому советы, за единичным исключением, созданы из насквозь лояльных, непротиворечивых и во всём согласных. Вот и получается у нас, что движение есть, а прогресса нет. Толку ноль. Вся эта деятельность годится только для перевода бумаги».

В сегодняшней программе наши эксперты высказывали мнения о том, что Общественные советы все еще выполняют свою функцию, являются посредниками между властью и обществом.

В то же время есть и те, кто убежден - не у всех Общественных советов есть возможность влиять на власть. Зачастую эта работа выстроена формально, для галочки, а предложения, которые эти Общественные советы органам власти направляют, носят лишь рекомендательных характер.

