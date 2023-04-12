Общество

«Казанского стрелка» приговорили к пожизненному заключению

Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии №175. При нападении 11 мая 2021 года погибли 9 человек, 32 пострадали.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, суд признал достаточными для вынесения приговора, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся гимназии № 175 в городе Казани. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние.

Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из Интернета, скопировав их поведение при нападении.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», – отметили следователи.

Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Его приговорили к пожизненному лишению свободы.