Политика

Общественная палата и облсовпроф подписали соглашение о взаимодействии при наблюдении за выборами

Общественная палата Псковской области 2 сентября подписала соглашение с областным советом профессиональных союзов по вопросу взаимодействия по наблюдению за выборами, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подписание прошло в рамках заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами. Соглашение подписали председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«У нас пройдут выборы 12, 13 и 14 сентября. Накануне выборов мы всегда подписываем соглашения по взаимодействию с общественными организациями Псковской области», - сказал Александр Седунов.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.