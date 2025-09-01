Политика

Андрей Маковский: Двухуровневая система неэффективна для Псковской области

Последние 10 районов Псковской области, прошедшие муниципальную реформу, преобразуются в округа. Для принятия данного решения было много предпосылок. Целесообразность и эффективность одноуровневой системы управления для Псковской области объяснил депутат областного Собрания, политолог Андрей Маковский в эфире передачи «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

- Андрей Андреевич, предлагаю обсудить то, чем много занималось областное Собрание - это муниципальная реформа в Псковской области. Много копий сломано - есть сторонники, есть противники. Определенное время прошло с ее начала. Как вы оцениваете эту реформу? Достигла ли она заявленных целей?

- Очень много фейковой информации и каких-то фантазий. Раньше была двухуровневая система, когда муниципалитеты делились на волости, на маленькие юридические лица. И в этих волостях был глава волости, свое волостное собрание депутатов, были свои маленькие налоги, маленький бюджет. Ключевое слово здесь «маленький». Мы эту систему взяли в начале 2000-ых годов с Германии, где она успешно работает до сих пор. И с чем мы столкнулись? С тем, что этот маленький бюджет, он абсолютно бесполезен для определенной территории. В волостях кипела деятельность, но развиваться они не могли.

Смотрите также Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть

- Есть ли другие варианты управления муниципалитетами или способы увеличения бюджетов?

- Либо мы повышаем местные налоги до критического уровня в 30%, что точно нельзя делать, либо нужно отказываться от двухуровневой системы и возвращаться к одноуровневой системе. Возьмем Татарстан, там плотность населения высокая. Высокий уровень урбанизации, концентрации населения. Там должна быть именно двухуровневая система, и ее, кстати, там оставили.

- О чем говорит принятие или непринятие муниципальной реформы в областях, республиках и краях Российской Федерации?

- Я думаю, что в Российской Федерации возрождается именно федерация, где регион сам выбирает, какая у него будет в муниципалитетах система - двухуровневая или одноуровневая. Я думаю, что это вообще первый показатель федерации за 30 лет, когда регионы на политическом уровне сами для себя решают, как им жить на муниципальном уровне. В нашем регионе точно нужна одноуровневая система, чтобы не дробить и без того маленький муниципальный бюджет.

- Тем не менее, в Интернете ходят слухи, байки и всевозможные фейки о том, что с наступлением муниципальной реформы все позакрывают, всех уволят и прочее. С какими историями вы сталкивались?

- Какие-то «страшилки» я читал в Интернете о том, что, если район перейдет на одноуровневую систему, закроются муниципальные школы, детские сады, ФАПы, общественный транспорт. Конечно же, это не так. Муниципальная реформа не имеет никакого отношения ни к образованию, ни к здравоохранению, ни к автобусам, ни к чему. Это политическая система управления, которая нацелена на аккумуляцию бюджета. На самом деле, очень интересно то, что коммунисты Псковской области против этой реформы, хотя, по сути, мы возвращаемся к советской системе муниципалитетов. Да, были сельсоветы, но они не были отдельными юридическими лицами. Точно так же сейчас будет волостная администрация. Все справки можно будет по-прежнему взять у главы волости. Просто он будет уже не выборным, а назначаемым лицом.

Беседовал Константин Калиниченко