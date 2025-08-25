Псковcкая обл.
Политика

Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть

29.08.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Мы продолжаем внимательно следить за происходящим в муниципальных образованиях Псковской области. Одним из центральных процессов в общественно-политической жизни региона в настоящее время являются кампании по выборам депутатов окружных собраний первого созыва. Они проходят в Псковском, Великолукском, Островском, Гдовском, Новосокольническом, Себежском, Дедовичском, Куньинском,  Палкинском, Пустошкинском и Пушкиногорском муниципальных округах. 

 

До трехдневного голосования 12-14 сентября остается всего две недели. 

Как отметил губернатор Михаил Ведерников, выборы-2025 имеют стратегическое значение: они фактически завершают муниципальную реформу в Псковской области, стартовавшую в 2023 году. 

«От того, кто будет представлять депутатский корпус на местах, зависит качество управления. Статус депутатов повышается: этим людям предстоит выбирать главу муниципального округа. Всего будет сформировано 11 окружных муниципальных собраний. Крайне важно, чтобы там были активные и ответственные люди, которые умеют пользоваться всеми современными инструментами», - заявил глава региона. Он также подчеркнул, что впервые в выборах принимают участие кандидаты - ветераны специальной военной операции и призвал членов партии «Единая Россия» оказать им максимальную поддержку. «Это новый для них этап, но, безусловно, они достойные люди», -  заключил Михаил Ведерников.

В избирательной кампании участвуют восемь партий, а также в порядке самовыдвижения выдвинуты сотни кандидатов. Претенденты на депутатские мандаты проводят встречи с избирателями и ведут агитационную работу. В соответствии с многолетней традицией Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» проводят перед выборами серию круглых столов и дебатов с участием руководителей региональных отделений партий и кандидатов. В августе 2025 года в рамках программ в прямом эфире получили возможность высказаться по актуальным вопросам развития муниципальных образований представители всех восьми политических объединений, участвующих в избирательных кампаниях. Они обсудили работу органов местного самоуправления, проблемы, перспективы муниципальных округов, а также затронули и другие темы, в том числе весьма неожиданные и впервые обсуждающиеся в информационном пространстве. В частности, участники дебатов поделились впечатлениями от участия представителей партий в первом «Политическом забеге. ЕДГ-2025» - необычном легкоатлетическом соревновании, организатором которого выступила Избирательная комиссия Псковской области. Наряду с другими коллегами в забеге приняли участие кандидаты в депутаты собраний в муниципальных округах. По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, «Политический забег» станет традиционным — в следующий раз партийцы выйдут на старт в следующем году.

Тем временем подходит к концу период приема заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Этот этап завершится 8 сентября. Подать заявление жители муниципальных образований могут всего за несколько минут. Главное — не откладывать и успеть сделать это вовремя. При подаче заявления на участие в ДЭГ, а также непосредственно во время голосования рекомендуется использовать стационарное (проводное) подключение к интернету. Если же вы планируете использовать мобильный интернет, то необходимо убедиться в его стабильности и надёжности перед подачей заявления и началом голосования. Ознакомиться с доступными точками Wi-Fi в Псковской области можно на карте.

Впрочем, в жизни муниципальных образований Псковской области происходит и немало других событий. Так, руководство Псковского муниципального округа подписало соглашение «Об установлении побратимских связях» с главой Тосненского района Ленинградской области Александром Канцеревым. Предполагается, что партнерские взаимоотношения будут способствовать развитию торгово-экономических, научных, культурных, спортивных, образовательных, туристических и других связей между нашими муниципалитетами.

Как отметила глава Псковского округа Наталья Федорова, подписание соглашения прошло в дни празднования 95-летия образования Тосненского района. «Вместе с коллегами из других муниципалитетов-побратимов и почетными гостями познакомились с экономическим, культурным, туристическим потенциалом района, приняли участие в праздновании Дня государственного флага. Пусть подписанное нами соглашение о побратимских связях приносит пользу жителям наших муниципалитетов и служит на благо их развития», - высказала надежду Наталья Федорова.

Отметим, у Псковского муниципального округа уже 7 муниципалитетов-побратимов в Республике Беларусь (Полоцкий, Бешенковичский, Шарковщинский, Россонский, Могилевский, Браславский, Верхнедвинский) и 2 в Российской Федерации: Семеновский муниципальный район Санкт-Петербурга и Тосненский район Ленинградской области.

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров вместе со своими коллегами принял участие в онлайн-брифинге, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Участники встречи подвели итоги социально-экономического развития муниципального образования за последние годы и рассказали о том, как местные ТОСы реализуют свои проекты и ждет ли благоустройство территорию Острова-3. Запись программы доступна на сайте Псковской Ленты Новостей и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Естественно, в ходе разговора затрагивалась и тема преобразований. Напомним, в Псковской области с 2023 года реализуется масштабная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. В итоге деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы. Способствовать решению этой задачи призваны программа «Земский муниципальный служащий» и другие инструменты по закреплению людей в районах.

Александр Мельников

Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
