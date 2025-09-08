Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
Открытие ресторана GURAVI
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Политика 08.09.2025 16:410 Председатель «Яблока» Николай Рыбаков о выборах, Пскове, цензуре, Пушкине и мире 10.09.2025 14:330 Псковское «Яблоко» заявляет, что против реготделения распространяется листовка с клеветой 09.09.2025 20:311 Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области 09.09.2025 19:100 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования. ВИДЕО 09.09.2025 10:310 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты. ВИДЕО 08.09.2025 18:292 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Псковское «Яблоко» заявляет, что против реготделения распространяется листовка с клеветой

10.09.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Листовки с недостоверной информацией о региональном отделении партии «Яблоко» распространяют в Пскове, сообщается в Telegram-канале отделения.

Фото: Псковское «Яблоко» / Telegram

В региональном отделении считают распространение листовок незаконной агитацией, направленной против кандидатов партии на сентябрьских выборах. 

По поводу распространении незаконного материала псковское «Яблоко» намерено обратиться во все территориальные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Псковской области и полицию.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 95 человек
10.09.2025, 14:330 Псковское «Яблоко» заявляет, что против реготделения распространяется листовка с клеветой 10.09.2025, 14:300 Псковичка Диана Константинова победила в народном голосовании фестиваля молодых поэтов 10.09.2025, 14:170 Администрацию Плюсского округа привлекут к ответственности за бездействие 10.09.2025, 14:140 Дмитрий Месхиев: До 30% зрителей театра в Пскове составляют туристы
10.09.2025, 14:080 Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси 10.09.2025, 13:590 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии? 10.09.2025, 13:550 Саженцы хосты высадили у детского фонда в Пскове в рамках экологической акции 10.09.2025, 13:450 За лишнее выданное разрешение на добычу косули с порховской организации взыскали 120 000 рублей
10.09.2025, 13:380 Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки 10.09.2025, 13:280 Псковский театр драмы отметит 120-летие премьерой спектакля «Два капитана» 10.09.2025, 13:210 Великолучанин хранил в квартире боеприпас для авиационной пушки 10.09.2025, 13:090 Реплика Константина Калиниченко: Государственная граница или проходной двор?
10.09.2025, 13:050 Жительницу Пскова задержали за кражу трех бутылок коньяка 10.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 10.09.2025, 12:560 В российские школы не могут быть зачислены 87% детей мигрантов — Рособрнадзор 10.09.2025, 12:550 Более 150 тысяч доз вакцин от гриппа поступило в Псковскую область
10.09.2025, 12:510 Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах 10.09.2025, 12:440 Цветы в центральном сквере псковской Середки высадили активисты ТОС 10.09.2025, 12:370 «Гражданам всегда будет мало»: депутат ответила Нагиеву про пенсию в 20 тысяч рублей 10.09.2025, 12:250 Друзьям и дружбе будет посвящена первая осенняя арт-экскурсия по «Михайловскому»
10.09.2025, 12:190 Елена Припутенко: Эпидситуация в Псковской области благополучная и стабильная 10.09.2025, 12:150 Псковский подрядчик сорвал два контракта и оставил детей без игровых площадок 10.09.2025, 12:110 Из-за ремонта временно изменили схему подачи холодной воды в микрорайоне №1 Пскова 10.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Эпидобстановка, профилактика, вакцинация
10.09.2025, 11:550 Школьников Псковской области научат распознавать дипфейки 10.09.2025, 11:510 Икра с утра — не роскошь: где в Пскове подают особенные завтраки 10.09.2025, 11:461 Доходный дом на Октябрьском проспекте в Пскове отреставрируют до конца осени 10.09.2025, 11:450 Выставка работ студентов псковского политеха открылась в театре кукол
10.09.2025, 11:350 На футболиста Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании» 10.09.2025, 11:320 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра 10.09.2025, 11:310 Жителя Кировской области будут судить за дачу взятки за приемку ремонта моста через реку Пскову 10.09.2025, 11:250 За январь-июль в Псковской области произвели семь тысяч тонн сыра
10.09.2025, 11:140 Несколько пригородных поездов временно отменят на участке Великие Луки - Назимово 10.09.2025, 11:120 «Плюссатеплоресурс» выплатит восьмимиллионную компенсацию за халатность сотрудника 10.09.2025, 11:030 «Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация 10.09.2025, 10:550 Завершен ремонт памятника погибшим воинам в пушкиногорской деревне Захино
10.09.2025, 10:521 Грузовик протаранил двух стоящих возле машины мужчин на трассе «Псков» 10.09.2025, 10:400 Сюжет о псковском футболе вошел в первую серию спецпроекта РФС 10.09.2025, 10:340 Секреты «тихой охоты» 10.09.2025, 10:260 Паук-оса замечен в Пскове на улице Гражданской
10.09.2025, 10:250 Псковские хоккеисты поборются за путевку на фестиваль НХЛ в Сочи 10.09.2025, 10:130 Здание бывшей Псковской инфекционной больницы выставлено на продажу 10.09.2025, 10:120 Губернатор стал наставником участника программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша 10.09.2025, 10:030 Бесшовный Wi-Fi может появиться на набережных города Пскова
10.09.2025, 09:530 Хозпостройка горела в псковской деревне Корлы 10.09.2025, 09:430 ВТБ и ПсковГУ объединили свои усилия по подготовке будущих финансовых специалистов 10.09.2025, 09:300 Музыкант из Пскова Андрей Евстафьев представил свое новое произведение в Москве 10.09.2025, 09:150 Кабмин отклонил идею собирать подписи жильцов перед сдачей в аренду жилья
10.09.2025, 09:000 Как уберечь себя от ОРВИ, рассказали в псковском Минздраве 10.09.2025, 08:400 В РФ ожидается волна хакерских атак на систему онлайн-голосования 10.09.2025, 08:330 Минцифры дополнило список работающих без интернета «белых» сайтов 10.09.2025, 08:200 Художественная ковка украсит ограждение вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове
10.09.2025, 08:000 Находки псковских археологов украсили настольные игры 10.09.2025, 07:300 День памяти святых Анны и Саввы Скирдников отмечают православные сегодня 10.09.2025, 07:000 День предотвращения самоубийств отмечается сегодня во всем мире 09.09.2025, 22:000 Может ли ношение коротких юбок зимой привести к бесплодию, рассказал гинеколог
09.09.2025, 21:450 У экскурсионной службы псковского музея изменился номер телефона 09.09.2025, 21:250 Жителям южных районов Псковской области напомнили о новом формате квитанций 09.09.2025, 21:050 Лесозаготовителя обязали убрать древесину с полосы отвода дороги в Печорском округе 09.09.2025, 20:450 Псковских студентов приглашают в новый сезон олимпиады «Я – профессионал»
09.09.2025, 20:311 Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области 09.09.2025, 20:270 Псковские волейболисты завоевали 1 место на спартакиаде союза городов Центра и Северо-Запада 09.09.2025, 20:250 Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября 09.09.2025, 20:190 В Пскове стартовал чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд
09.09.2025, 20:101 Незаконное ограждение снесли на проходе к озеру Песно в Плюсском округе 09.09.2025, 20:030 Настольную игру жительницы Пушкинских Гор запустят в массовое производство 09.09.2025, 19:500 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 3,4% 09.09.2025, 19:300 День в истории ПЛН. 9 сентября
09.09.2025, 19:100 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования. ВИДЕО 09.09.2025, 18:571 Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор 09.09.2025, 18:350 В Пскове прошла научно-популярная лекция по лексикографии 09.09.2025, 18:220 Появилось видео задержания по делу о контрабанде табачной продукции в Псковской области
09.09.2025, 18:140 Обвиняемому в вымогательстве взятки псковичу продлили срок содержания под стражей 09.09.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 сентября 09.09.2025, 17:460 День памяти островских подпольщиков отметили торжественно-траурным митингом 09.09.2025, 17:350 Местный предприниматель и водитель-экспедитор попали под суд за контрабанду табачной продукции в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru