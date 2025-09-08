Политика

Псковское «Яблоко» заявляет, что против реготделения распространяется листовка с клеветой

Листовки с недостоверной информацией о региональном отделении партии «Яблоко» распространяют в Пскове, сообщается в Telegram-канале отделения.

Фото: Псковское «Яблоко» / Telegram

В региональном отделении считают распространение листовок незаконной агитацией, направленной против кандидатов партии на сентябрьских выборах.

По поводу распространении незаконного материала псковское «Яблоко» намерено обратиться во все территориальные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Псковской области и полицию.