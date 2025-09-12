Политика

Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе

Больше тысячи человек в Островском муниципальном округе проголосовали онлайн, дистанционное электронное голосование набирает популярность, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По словам Дмитрия Быстрова, процесс голосования прошел спокойно: «Организация выборов прошла нормально, все УИКи начали работать в пятницу, как и положено. Соответственно, завершили работу в восемь часов. Каких-то происшествий, ЧП не было зарегистрировано. Почти на всех городских участках были установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней — ред.), то есть все проходило в автоматизированном формате», - рассказал глава.

Явка оказалась более 30%, что, по его словам, считается хорошим показателем для муниципальных выборов. На текущий момент идет подсчет голосов.

«Я сегодня голосовал лично и призывал всех жителей, которые еще не проголосовали, или кто не по ДЭГ голосовал, также прийти на избирательные участки», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Глава напомнил, что депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с депутатами областного Собрания Андреем Михайловым и Арменом Мнацканяном посещал участки в Островском районе, чтобы посмотреть, как проходит голосование.

«Все остались довольны, все в порядке. Погода хорошая, люди приняли участие в голосовании. Как раз не помешали нам погодные условия», - поделился Дмитрий Быстров.

Он также отметил рост популярности дистанционного электронного голосования: «Больше тысячи человек у нас проголосовало через ДЭГ. То есть я считаю, что набирает популярность такая форма голосования. Сейчас в целях безопасности не всегда хорошо получается работать с интернетом, но те люди, которые заявились и проголосовали, составляют подавляющее большинство. Мы надеемся, что когда появится возможность использовать интернет в полном объеме, интерес к этому формату будет только увеличиваться».

Напомним, в Островском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.