Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе

Больше тысячи человек в Островском муниципальном округе проголосовали онлайн, дистанционное электронное голосование набирает популярность, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По словам Дмитрия Быстрова, процесс голосования прошел спокойно: «Организация выборов прошла нормально, все УИКи начали работать в пятницу, как и положено. Соответственно, завершили работу в восемь часов. Каких-то происшествий, ЧП не было зарегистрировано. Почти на всех городских участках были установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней — ред.), то есть все проходило в автоматизированном формате», - рассказал глава.
Явка оказалась более 30%, что, по его словам, считается хорошим показателем для муниципальных выборов. На текущий момент идет подсчет голосов.
Глава напомнил, что депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с депутатами областного Собрания Андреем Михайловым и Арменом Мнацканяном посещал участки в Островском районе, чтобы посмотреть, как проходит голосование.
«Все остались довольны, все в порядке. Погода хорошая, люди приняли участие в голосовании. Как раз не помешали нам погодные условия», - поделился Дмитрий Быстров.
Он также отметил рост популярности дистанционного электронного голосования: «Больше тысячи человек у нас проголосовало через ДЭГ. То есть я считаю, что набирает популярность такая форма голосования. Сейчас в целях безопасности не всегда хорошо получается работать с интернетом, но те люди, которые заявились и проголосовали, составляют подавляющее большинство. Мы надеемся, что когда появится возможность использовать интернет в полном объеме, интерес к этому формату будет только увеличиваться».
Напомним, в Островском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.