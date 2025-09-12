Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО

На одном из избирательных участков Псковского района депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретил участника СВО Максима Андреева.
Фотографии: Александр Козловский / Telegram-канал
«Максим Андреев с честью выполнил свой воинский долг, а сегодня исполняет и гражданский – принимает участие в голосовании. Такие примеры особенно показательны: каждый голос имеет значение, и каждый выбор – вклад в общее будущее», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Работу избирательных участков он проверил вместе с главой округа Натальей Фёдоровой.
«Процесс организован без сбоев. УИКи будут открыты до 20:00. У жителей округа есть возможность выбрать удобный формат голосования: лично на участке или онлайн – через систему дистанционного электронного голосования», - добавил парламентарий.
А в Островском районе ход выборов сегодня Александр Козловский мониторил вместе с главой района Дмитрием Быстровым и депутатами областного Собрания Арменом Мнацаканяном и Андреем Михайловым.
«Работа избирательных участков организована без сбоев, голосование проходит в штатном режиме», - прокомментировал ход выборов депутат Госдумы.
Также Александр Козловский проконтролировал голосование в Пустошкинском районе.
«Голосование проходит организованно и в спокойной обстановке. Избиратели выбирают депутатов окружного Собрания первого созыва», - написал парламентарий.
Напомним, осмотр участков 14 сентября Александр Козловский начал с Новосокольнического района.