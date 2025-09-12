Политика

Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ

Глава Островского района Дмитрий Быстров 14 сентября посетил избирательный участок и проголосовал на выборах депутатов Островского муниципального округа первого созыва.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«На УИКе хорошая организация и надлежащий порядок. Как всегда, доброжелательные и вежливые члены участковой избирательной комиссии, позитивно настроенные наблюдатели, внимательные сотрудники правопорядка. Встретил много знакомых островичей. Люди более взрослого и пожилого возраста ещё предпочитают в дни выборов самостоятельно приходить на избирательные участки, заполнять бюллетень и опускать его в специальную урну. Молодёжь всё больше использует формат дистанционного голосования, что, безусловно, экономит время выходных дней», - написал Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Глава муниципалитета призвал жителей Острова и района, кто пока не посетил избирательные участки, проявить активность и выполнить свой гражданский долг - проголосовать за достойных кандидатов, которые будут ответственно представлять и защищать интересы островичей.

«От выбора каждого из нас зависит, как территория уже Островского муниципального округа будет развиваться ближайшие несколько лет», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.