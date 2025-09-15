Политика

Александр Козловский: В Госдуме уже принято почти 700 инициатив «Единой России»

На недавней встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с однопартийцами рассмотрели важнейшие направления деятельности фракции в Государственной Думе. Особое внимание уделено подготовке бюджета с сохранением социальных гарантий и продолжению финансирования народной программы, непосредственно влияющей на качество жизни россиян, сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

«В центре внимания — работа над бюджетом. Особый акцент сделан на сохранении социальных гарантий и дальнейшем финансировании народной программы, которая напрямую касается качества жизни людей. Отдельным приоритетом названа поддержка участников СВО и их семей», - подчеркнул Александр Козловский.

По слова политика, на встрече Дмитрий Медведев подчеркнул, что впереди у партии серьёзные вызовы: подготовка к избирательной кампании 2026 года и одновременно продолжение законотворческой работы. На встрече была отмечена высокая поддержка избирателей на Едином дне голосования 2025 года — около 60% по стране.

«Для нас важно не останавливаться на достигнутом. В Думе уже принято почти 700 инициатив «Единой России», более 200 из них напрямую связаны с народной программой. Впереди — подготовка её обновленной версии, которая должна отвечать сегодняшним запросам людей. Уверен, что сочетание эффективной парламентской работы и тесного контакта с избирателями позволит нам двигаться вперёд и добиваться реальных результатов», - заключил Александр Козловский.