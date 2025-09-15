Политика

Александр Котов: У Антона Мороза было желание проявить себя

У набравшего наибольшее количество голосов на довыборах депутата в Псковскую городскую Думы по округу №3 кандидата от «Единой России» Антона Мороза было желание проявить себя. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если говорить о том, должен ли кандидат быть местным или не местным, я это большой проблемой не считаю. Главное, чтобы у человека было желание проявить себя. У нашего кандидата, который был выдвинут от "Единой России", у Антона Мороза, как раз такое желание ярко выражено. Он хочет участвовать в политической жизни, попробовать себя. Для начала - на муниципальном уровне, в Псковской городской Думе. Я думаю, что если кто следил внимательно за избирательной кампанией, видел, что Антон Мороз как раз провел избирательную кампанию исключительно активно, отнесся к этому абсолютно серьезно, множество встреч провел», - сказал Александр Котов.

Спикер парламента считает, что сейчас у Антона Мороза сформировался некий пакет проблем, которые есть в избирательном округе №3, над ними он и будет работать, будучи уже депутатом Псковской городской Думы.

«Почему не выдвинули своих (кандидатов из Псковской области, - ред.)? Возможность поучаствовать была у всех. У нас есть процедура предварительного партийного голосования, там наш кандидат проявил себя наиболее активно. И поэтому предпочтение отдали именно ему», - заключил Александр Котов, отвечая на вопрос радиослушателя.

Напомним, по предварительным данным, Антона Мороза за три дня голосования поддержали 789 избирателей, это наибольшее число голосов.

