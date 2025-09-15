Политика

Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа

Победа на выборах — это общая заслуга и напоминание о большой ответственности и серьёзной работе впереди. Об этом кандидат от партии «Единая Россия» на должность депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз, набравший наибольшее количество голосов по предварительным результатам выборов, сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram-канал

Антон Мороз подчеркнул готовность делать Псков удобнее и комфортнее, а также воплощать инициативы и идеи жителей.

«Дорогие жители 3 округа города Пскова! От всей души благодарю вас за поддержку и доверие, которое вы оказали мне на выборах. Эта победа — наша общая. Каждый голос, который вы отдали, стал для меня напоминанием о том, что впереди — большая ответственность и серьёзная работа. Вместе мы сможем сделать так, чтобы Псков становился удобнее и комфортнее для жизни, а ваши инициативы и идеи находили воплощение. Спасибо вам за активность и доверие!» - говорится в сообщении.



Согласно данным протокола, опубликованного на сайте Избирательной комиссии Псковской области, Антон Мороз набрал наибольшее количество голосов.

