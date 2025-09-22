Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Воскресные бранчи в «Покровском»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Политика 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 24.09.2025 16:460 Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов 24.09.2025 10:430 Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам 23.09.2025 17:551 В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов 23.09.2025 17:330 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных». ВИДЕО 22.09.2025 18:440 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо». ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 17.09.2025 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов

24.09.2025 16:46|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем Избирательной комиссии региона Игорем Соповым. Темой обсуждения стали итоги Единого дня голосования 2025 года, а также нововведения в организации работы избирательных комиссий и новые сервисы для работы с участниками избирательного процесса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона отметил успешное прохождение Единого дня голосования в Псковской области и поблагодарил председателя областной избирательной комиссии и всех членов ИК за проведенную кампанию.

«В Псковской области в голосовании в 13 кампаниях приняло участие 36,61% избирателей. Это достаточно высокая явка. На участки пришли почти 57 тысяч человек. Хороший результат. А главное, что все выборы у нас прошли без нарушений, честно, открыто и максимально удобно для избирателей», — сказал Михаил Ведерников.

Игорь Сопов поблагодарил губернатора области за поддержку и помощь в организации работы избирательной системы Псковской области.

Председатель избиркома рассказал о нововведениях в работе с избирателями и участниками избирательного процесса. Подробно остановился на таком важном аспекте, как цифровизация, а также на появлении новых удобных сервисов, связанных с работой на платформе Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

«Мы все больше уходим в работу с электронными сервисами. И речь идет не только о дистанционном электронном голосовании. Комиссии используют все цифровые ресурсы, которые доступны на сегодняшний день, — это обучение сотрудников на платформе ЕПГУ, использование цифрового рабочего блокнота в работе ТИК и УИК, размещение информации о кандидатах и партиях в разделе "Выборы“ на сайте Госуслуг», — рассказал Игорь Сопов.

Регион участвует и во всех предлагаемых экспериментах ЦИК России по использованию и внедрению новых сервисов, обратил внимание председатель избиркома. Речь, в частности, идет о возможности через ЕПГУ попросить помощи волонтеров на избирательном участке. В 2026 году можно будет подать заявление на голосование на дому, кандидаты смогут открыть избирательный счет через личный кабинет и др.

«Мы смело и уверенно применяем и внедряем эти сервисы, потому что у нас для этого все есть: новая техника на всех избирательных участках и поддержка правительства области в лице управления цифрового развития и связи», — добавил он.

Игорь Сопов заметил, что на федеральном уровне отмечают высокую степень подготовки региональных специалистов в работе с электронными сервисами, что, в свою очередь, отражается на качестве работы избирательных комиссий. Кроме того, граждане охотно идут навстречу нововведениям, отметил он. В качестве примера Игорь Сопов привел то, что использование избирателями личных кабинетов на ЕПГУ, где размещается вся информация о выборах, постепенно вытесняет звонки на горячую линию избиркома.

«Цифровизация — это перспективное направление работы, его надо развивать», — прокомментировал губернатор.

В продолжение встречи Игорь Сопов рассказал о новых бюллетенях, которые планируются печатать в 2026 году. Они будут иметь защитный микрошрифт. Это позволит отказаться от печати марок, которые приходилось клеить на каждый бюллетень. «Это экономия и финансов, и времени», — добавил он.

Председатель комиссии рассказал о сувенирах для впервые голосующих избирателей. Он отметил, что по итогам предвыборного опроса наиболее популярным подарком оказалась обложка для паспорта с символикой Псковской области.

Игорь Сопов также доложил о том, что выборы в муниципальных образованиях прошли спокойно, в штатном режиме, и поблагодарил силовые структуры за обеспечение безопасности, а также выразил признательность специалистам электросетевого комплекса и связи. Управлением цифрового развития и связи правительства области на всех участках для голосования организован беспрерывный доступ в интернет, подчеркнул он.

В рамках сотрудничества регионального ИКПО с министерством здравоохранения Псковской области уже второй год у избирательных участков создаются площадки, где пройти преддиспансеризацию и привиться от гриппа. Этой возможностью воспользовались свыше тысячи человек. Губернатор положительно оценил и эту инициативу.

В завершение встречи Игорь Сопов презентовал Михаилу Ведерникову настольную игру «Формула выбора», которую создали победители конкурса — участники 2-го форума старшеклассников «Голос молодежи». Она предназначена для школьников, которые хотят ближе познакомиться с выборными процедурами. Конкурс работ прошел по инициативе губернатора. Глава региона рекомендовал эту игру для использования в школах и библиотеках Псковской области.

«В следующем году нам предстоит пройти большой федеральный избирательный цикл. Давайте совместно проработаем и подготовимся, чтобы все прошло как обычно на высоком уровне. Чтобы избирателям было максимально комфортно. Чтобы молодежи было интересно. Чтобы избирательный процесс прошел без нареканий и замечаний», — заключил губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов. 

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 131 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО Александр Котов: Выборы – это не шоу Более 1,6 тысячи сообщений от общественных наблюдателей поступило за дни выборов в Псковской области Трехдневное голосование и ДЭГ положительно сказались на явке — Александр Котов «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице» Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
24.09.2025, 17:140 Законодательный и агропромышленный комитеты Собрания провели заседания накануне сентябрьской сессии 24.09.2025, 17:070 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии. ВИДЕО 24.09.2025, 16:580 Андрей Козлов подвел промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона 24.09.2025, 16:550 Псковская гордума и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве
24.09.2025, 16:500 CHANGAN CS35PLUS NEW — уже в Пскове 24.09.2025, 16:490 В ходе рейда на псковских дорогах приставы изъяли автомобиль у уроженца Таджикистана 24.09.2025, 16:460 Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов 24.09.2025, 16:330 Детскую площадку на Запсковье требуют отремонтировать через суд
24.09.2025, 16:260 Электровелосипедист наехал на пожилую женщину в Невеле 24.09.2025, 16:190 Псковского подростка задержали за покушение на теракт в Петербурге 24.09.2025, 16:170 В Пскове открылся восьмой литературный фестиваль «Книжная яблоня»  24.09.2025, 16:080 МЧС победило в псковском турнире по волейболу памяти Александра Невского
24.09.2025, 16:060 География псковского проекта «Экомышление» расширилась до Крыма 24.09.2025, 15:531 С октября зарплаты госслужащих и дипломатов увеличатся на 7,6% 24.09.2025, 15:471 «Дневной дозор»: Почему падает качество воды в водоемах Псковской области? 24.09.2025, 15:450 ДТП произошло на перекрестке улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта в Пскове
24.09.2025, 15:410 С 1 января МРОТ вырастет до 27 тысяч рублей — Мишустин 24.09.2025, 15:400 В полуфинал «Мисс/Миссис Псков-2025» прошли 28 участниц  24.09.2025, 15:330 Трагикомедию «Папа» покажут сегодня в псковской филармонии 24.09.2025, 15:280 Андрей Козлов: Решение о введении ЧС из-за переувлажненной почвы было верным
24.09.2025, 15:150 Безработного подозревают в краже сигарет и водки из опочецкого магазина 24.09.2025, 15:130 Проект «Эконаследие» охватит природные территории Псковской и Новгородской областей 24.09.2025, 15:110 Автомобиль с прицепом стал участником ДТП на площади Ленина в Пскове 24.09.2025, 15:100 Ответственные за секретное делопроизводство появятся в штате областного Собрания
24.09.2025, 15:050 Андрей Козлов: Вопрос мелиорации — это наша серьезная боль 24.09.2025, 14:590 ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 24.09.2025, 14:550 В Псковской области хотят переименовать деревни Волышево и Машарино 24.09.2025, 14:470 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 25 сентября
24.09.2025, 14:370 Новым округам Псковской области могут продлить срок заключения соглашения со Счетной палатой 24.09.2025, 14:310 Андрей Козлов о ценообразовании на сельхозпродукцию: Это гадание на кофейной гуще 24.09.2025, 14:220 Годовой абонемент в аквапарк можно выиграть в псковском ТЦ «Максимус» 24.09.2025, 14:180 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в финал лиги «Молодёжь Москвы» 
24.09.2025, 14:170 С начала года более 100 россиян наказали за демонстрацию нацистской символики 24.09.2025, 14:110 Псковский губернатор провел очередное заседание по ускоренному социально-экономическому развитию 24.09.2025, 14:030 Госдума одобрила запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет 24.09.2025, 13:480 Мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров
24.09.2025, 13:460 Профильные вопросы обсудил социальный комитет Собрания 24.09.2025, 13:390 Андрей Козлов: В отрасли сельского хозяйства идет война за кадры 24.09.2025, 13:340 Студенты разделили призовой фонд в 600 тысяч рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде 24.09.2025, 13:290 Пожилой жертве мошенников из Дновского района вернули ущерб
24.09.2025, 13:220 Аленичев не исключил свое возвращение в «Спартак» 24.09.2025, 13:140 Ночью и утром 25 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки 24.09.2025, 13:120 Тело подводного охотника обнаружили в озере Пушкиногорского района 24.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым
24.09.2025, 12:550 Псков признали самым экономичным направлением для авиапутешествий по России 24.09.2025, 12:411 МТС сэкономила псковичам на спам-звонках более 5 лет с начала этого года 24.09.2025, 12:330 Минфин предложил повысить НДС до 22% 24.09.2025, 12:210 100 лет исполнилось с момента начала съемок первого фильма в Пскове
24.09.2025, 12:190 Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки профильного комитета Собрания 24.09.2025, 12:110 Исполнилось 120 лет со дня рождения археолога Григория Гроздилова 24.09.2025, 12:070 Александр Братчиков: Увеличение средней зарплаты псковичей не может не радовать 24.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии
24.09.2025, 11:450 Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября 24.09.2025, 11:420 Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором 24.09.2025, 11:340 Два жилых дома вспыхнули в палкинской деревне Ключи 24.09.2025, 11:330 Минфин внес в правительство РФ проект бюджета на 2026-2028 годы
24.09.2025, 11:310 «Ростелеком» в Новгородской области обеспечил мобильной связью деревню Тухомичи 24.09.2025, 11:300 Псковский музей представил новгородскую икону XVI века на ее родине 24.09.2025, 11:210 Пожарный пост в порховской деревне Славковичи сдадут до конца года 24.09.2025, 11:150 Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели
24.09.2025, 11:120 На площади Ленина в Пскове Hyundai «догнал» Omoda. ВИДЕО 24.09.2025, 11:110 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе 24.09.2025, 11:030 Правительству Псковской области могут дать полномочия расширять список льготников  24.09.2025, 10:540 Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда
24.09.2025, 10:500 Два ветерана труда скончались в Новоржевском округе 24.09.2025, 10:430 Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам 24.09.2025, 10:410 Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках 24.09.2025, 10:360 Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет
24.09.2025, 10:280 В Пскове прошла акция в поддержку велодвижения. ФОТО 24.09.2025, 10:240 Одной из площадок агродиктанта станет Псковское областное Собрание депутатов 24.09.2025, 10:110 Наталья Никитина возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области 24.09.2025, 10:090 Антон Минаков снял с обсуждения свой проект об установлении Дня многодетной семьи
24.09.2025, 10:000 Мероприятие «Злостный нарушитель» проводят у псковской «Ленты» на Рижском проспекте 24.09.2025, 09:580 Псковский музей открывает художественную выставку совместно с китайскими партнерами 24.09.2025, 09:560 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025, 09:520 ДТП произошло на Советском мосту в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru