Политика

Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем Избирательной комиссии региона Игорем Соповым. Темой обсуждения стали итоги Единого дня голосования 2025 года, а также нововведения в организации работы избирательных комиссий и новые сервисы для работы с участниками избирательного процесса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона отметил успешное прохождение Единого дня голосования в Псковской области и поблагодарил председателя областной избирательной комиссии и всех членов ИК за проведенную кампанию.

«В Псковской области в голосовании в 13 кампаниях приняло участие 36,61% избирателей. Это достаточно высокая явка. На участки пришли почти 57 тысяч человек. Хороший результат. А главное, что все выборы у нас прошли без нарушений, честно, открыто и максимально удобно для избирателей», — сказал Михаил Ведерников.

Игорь Сопов поблагодарил губернатора области за поддержку и помощь в организации работы избирательной системы Псковской области.

Председатель избиркома рассказал о нововведениях в работе с избирателями и участниками избирательного процесса. Подробно остановился на таком важном аспекте, как цифровизация, а также на появлении новых удобных сервисов, связанных с работой на платформе Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

«Мы все больше уходим в работу с электронными сервисами. И речь идет не только о дистанционном электронном голосовании. Комиссии используют все цифровые ресурсы, которые доступны на сегодняшний день, — это обучение сотрудников на платформе ЕПГУ, использование цифрового рабочего блокнота в работе ТИК и УИК, размещение информации о кандидатах и партиях в разделе "Выборы“ на сайте Госуслуг», — рассказал Игорь Сопов.

Регион участвует и во всех предлагаемых экспериментах ЦИК России по использованию и внедрению новых сервисов, обратил внимание председатель избиркома. Речь, в частности, идет о возможности через ЕПГУ попросить помощи волонтеров на избирательном участке. В 2026 году можно будет подать заявление на голосование на дому, кандидаты смогут открыть избирательный счет через личный кабинет и др.

«Мы смело и уверенно применяем и внедряем эти сервисы, потому что у нас для этого все есть: новая техника на всех избирательных участках и поддержка правительства области в лице управления цифрового развития и связи», — добавил он.

Игорь Сопов заметил, что на федеральном уровне отмечают высокую степень подготовки региональных специалистов в работе с электронными сервисами, что, в свою очередь, отражается на качестве работы избирательных комиссий. Кроме того, граждане охотно идут навстречу нововведениям, отметил он. В качестве примера Игорь Сопов привел то, что использование избирателями личных кабинетов на ЕПГУ, где размещается вся информация о выборах, постепенно вытесняет звонки на горячую линию избиркома.

«Цифровизация — это перспективное направление работы, его надо развивать», — прокомментировал губернатор.

В продолжение встречи Игорь Сопов рассказал о новых бюллетенях, которые планируются печатать в 2026 году. Они будут иметь защитный микрошрифт. Это позволит отказаться от печати марок, которые приходилось клеить на каждый бюллетень. «Это экономия и финансов, и времени», — добавил он.

Председатель комиссии рассказал о сувенирах для впервые голосующих избирателей. Он отметил, что по итогам предвыборного опроса наиболее популярным подарком оказалась обложка для паспорта с символикой Псковской области.

Игорь Сопов также доложил о том, что выборы в муниципальных образованиях прошли спокойно, в штатном режиме, и поблагодарил силовые структуры за обеспечение безопасности, а также выразил признательность специалистам электросетевого комплекса и связи. Управлением цифрового развития и связи правительства области на всех участках для голосования организован беспрерывный доступ в интернет, подчеркнул он.

В рамках сотрудничества регионального ИКПО с министерством здравоохранения Псковской области уже второй год у избирательных участков создаются площадки, где пройти преддиспансеризацию и привиться от гриппа. Этой возможностью воспользовались свыше тысячи человек. Губернатор положительно оценил и эту инициативу.

В завершение встречи Игорь Сопов презентовал Михаилу Ведерникову настольную игру «Формула выбора», которую создали победители конкурса — участники 2-го форума старшеклассников «Голос молодежи». Она предназначена для школьников, которые хотят ближе познакомиться с выборными процедурами. Конкурс работ прошел по инициативе губернатора. Глава региона рекомендовал эту игру для использования в школах и библиотеках Псковской области.

«В следующем году нам предстоит пройти большой федеральный избирательный цикл. Давайте совместно проработаем и подготовимся, чтобы все прошло как обычно на высоком уровне. Чтобы избирателям было максимально комфортно. Чтобы молодежи было интересно. Чтобы избирательный процесс прошел без нареканий и замечаний», — заключил губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов.