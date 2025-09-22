Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем Избирательной комиссии региона Игорем Соповым. Темой обсуждения стали итоги Единого дня голосования 2025 года, а также нововведения в организации работы избирательных комиссий и новые сервисы для работы с участниками избирательного процесса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
Глава региона отметил успешное прохождение Единого дня голосования в Псковской области и поблагодарил председателя областной избирательной комиссии и всех членов ИК за проведенную кампанию.
Игорь Сопов поблагодарил губернатора области за поддержку и помощь в организации работы избирательной системы Псковской области.
Председатель избиркома рассказал о нововведениях в работе с избирателями и участниками избирательного процесса. Подробно остановился на таком важном аспекте, как цифровизация, а также на появлении новых удобных сервисов, связанных с работой на платформе Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).
Регион участвует и во всех предлагаемых экспериментах ЦИК России по использованию и внедрению новых сервисов, обратил внимание председатель избиркома. Речь, в частности, идет о возможности через ЕПГУ попросить помощи волонтеров на избирательном участке. В 2026 году можно будет подать заявление на голосование на дому, кандидаты смогут открыть избирательный счет через личный кабинет и др.
Игорь Сопов заметил, что на федеральном уровне отмечают высокую степень подготовки региональных специалистов в работе с электронными сервисами, что, в свою очередь, отражается на качестве работы избирательных комиссий. Кроме того, граждане охотно идут навстречу нововведениям, отметил он. В качестве примера Игорь Сопов привел то, что использование избирателями личных кабинетов на ЕПГУ, где размещается вся информация о выборах, постепенно вытесняет звонки на горячую линию избиркома.
«Цифровизация — это перспективное направление работы, его надо развивать», — прокомментировал губернатор.
В продолжение встречи Игорь Сопов рассказал о новых бюллетенях, которые планируются печатать в 2026 году. Они будут иметь защитный микрошрифт. Это позволит отказаться от печати марок, которые приходилось клеить на каждый бюллетень. «Это экономия и финансов, и времени», — добавил он.
Председатель комиссии рассказал о сувенирах для впервые голосующих избирателей. Он отметил, что по итогам предвыборного опроса наиболее популярным подарком оказалась обложка для паспорта с символикой Псковской области.
Игорь Сопов также доложил о том, что выборы в муниципальных образованиях прошли спокойно, в штатном режиме, и поблагодарил силовые структуры за обеспечение безопасности, а также выразил признательность специалистам электросетевого комплекса и связи. Управлением цифрового развития и связи правительства области на всех участках для голосования организован беспрерывный доступ в интернет, подчеркнул он.
В рамках сотрудничества регионального ИКПО с министерством здравоохранения Псковской области уже второй год у избирательных участков создаются площадки, где пройти преддиспансеризацию и привиться от гриппа. Этой возможностью воспользовались свыше тысячи человек. Губернатор положительно оценил и эту инициативу.
В завершение встречи Игорь Сопов презентовал Михаилу Ведерникову настольную игру «Формула выбора», которую создали победители конкурса — участники 2-го форума старшеклассников «Голос молодежи». Она предназначена для школьников, которые хотят ближе познакомиться с выборными процедурами. Конкурс работ прошел по инициативе губернатора. Глава региона рекомендовал эту игру для использования в школах и библиотеках Псковской области.
Напомним, в 2026 году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов.