Политика

ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025»

Псковская Лента Новостей начинает новый сезон ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». По традиции результатом масштабного исследования, которое мы проведем с представителями экспертного сообщества, станет публикация итогового аналитического материала и свежей версии рейтинга.

В этом году проект реализуется уже в восьмой раз - эту работу редакция ПЛН проводит с 2018 года. Ежегодные исследования призваны зафиксировать изменения, происходящие в регионе, и сделать политику более открытой, публичной и понятной людям. Публикация рейтинга неизменно вызывает интерес читателей и резонанс в обществе.

Сегодня мы призываем читателей принять активное участие в новом сезоне популярного проекта. Свои предложения по кандидатурам для включения в «лонг-лист» может внести каждый читатель ПЛН. В письмах в адрес редакции - redaktor@pln-pskov.ru или в сообщениях в группах ПЛН в соцсетях необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

Ваши предложения мы будем принимать весь ближайший месяц, до пятницы, 31 октября, включительно.

В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение и отберут из «лонг-листа» сто самых влиятельных персон. На следующем этапе редакция разошлет сотни анкет экспертам. Итогом работы станет публикация в декабре свежего рейтинга.

Особо отметим, что мы не даем оценку деятельности той или иной персоны или уровень доверия/недоверия к ней. Мы говорим о влиянии, иначе говоря, возможности человека оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

Напомним, ранее проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» получил высокую оценку федеральных экспертов, в том числе одного из ведущих исследовательских центров России - Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), и по итогам Всероссийского конкурса вошел в число двенадцати наиболее детально проработанных концепций.