Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Воркаут в Пскове
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Политика 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 01.10.2025 14:000 Александра Обризана избрали председателем Собрания депутатов Островского круга 01.10.2025 11:340 ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025» 30.09.2025 20:080 Председателем Собрания депутатов Псковского округа I созыва стала Валерия Фомина 30.09.2025 17:130 Антон Мороз: Аппарат гордумы готовится к заседаниям на самом высоком уровне 30.09.2025 16:520 «Гонки по вертикали»: новый полпред, ротация губернаторов и поствыборные страсти. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александра Обризана избрали председателем Собрания депутатов Островского круга

01.10.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

В ходе первой организационной сессии Собрания депутатов Островского муниципального круга I созыва Александр Обризан избран председателем муниципального парламента, сообщили глава округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Как отметил глава, за работой сессии наблюдали депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.

Открыла сессию секретарь территориальной избирательной комиссии Островского района Надежда Никифорова. Она проинформировала присутствующих о результатах выборов по одномандатным избирательным округам и распределении депутатских мандатов по партийным спискам. После этого состоялась церемония вручения народным избранникам депутатских удостоверений.

 
«Затем депутаты выдвинули кандидатуру на пост председателя Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва, после чего приступили к процедуре тайного голосования. Счётная комиссия объявила результаты голосования, по их итогу председателем Собрания был избран Александр Обризан, ранее занимавший пост председателя Собрания депутатов Островского района», - рассказал Дмитрий Быстров.

В ходе работы сессии депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся избрания заместителей председателя Собрания депутатов Островского муниципального округа, образования постоянных комиссий и утвердили регламент Собрания.

С напутственными словами к коллегам муниципального уровня обратились Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.

«Они пожелали быть единой слаженной командой, конструктивно взаимодействовать с исполнительными органами местной власти, достойно представлять и защищать интересы своих избирателей», - заключил глава округа.

Пресс-портрет
Быстров Дмитрий Михайлович глава Островского района Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 132 человека
01.10.2025, 15:270 Директором «Невельских теплосетей» стала Светлана Лукьянова 01.10.2025, 15:240 ООО «Спецтранссервис» отремонтирует проезд в Пскове на Коммунальной 01.10.2025, 15:210 Моргенштерн* закрыл бизнес в РФ 01.10.2025, 15:210 Владимир Колпаков рассказал о программах Псковского планетария
01.10.2025, 15:160 В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра 01.10.2025, 15:150 Александр Козловский о дефиците кадров: Не хватает диалога с Минпросвещения 01.10.2025, 15:100 XII Свято-Тихоновская конференция пройдет в Пскове 18-19 ноября 01.10.2025, 14:580 Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 2028 года
01.10.2025, 14:560 Односторонние отказы от контрактов по строительству псковского соцгородка признали законными 01.10.2025, 14:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 октября 01.10.2025, 14:460 Кравцов заявил, что гаджеты мешают школьникам 01.10.2025, 14:390 Псковские участники победили на фестивале творчества инвалидов в Могилеве
01.10.2025, 14:210 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у российского автопрома? 01.10.2025, 14:180 Праздничный концерт ко Дню пожилых людей пройдет в псковском соцгородке 01.10.2025, 14:110 «Можно вешать топор через 40 минут»: Псковский планетарий ждет обновления системы вентиляции 01.10.2025, 14:000 Александра Обризана избрали председателем Собрания депутатов Островского круга
01.10.2025, 13:580 190 тысяч жителей Псковской области получают пенсию 01.10.2025, 13:570 Вишневый сквер 01.10.2025, 13:540 Псковский планетарий принимает в среднем свыше 1 200 человек в месяц — директор 01.10.2025, 13:450 Начался ремонт дороги Порхов – Дно за 315 млн рублей
01.10.2025, 13:420 Михаил Ведерников: Старшее поколение активно участвует в жизни региона 01.10.2025, 13:290 Юноши из Псковской области призываются на службу в Росгвардию 01.10.2025, 13:170 Псковские приставы взыскали 2,5 млн рублей с недобросовестного строителя за сломанную мечту 01.10.2025, 13:090 Определен график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» на октябрь
01.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как привлечь кадры на промышленное производство 01.10.2025, 12:530 Алексей Севастьянов: Производство автомобилей иностранных брендов налажено в РФ 01.10.2025, 12:490 Молодогвардейцы Великих Лук навестили ветерана Великой Отечественной войны 01.10.2025, 12:450 Жители Псковской области «подарили» виртуальным аферистам около 800 тысяч рублей
01.10.2025, 12:350 Компас почетного гражданина Пскова пополнил коллекцию музея 01.10.2025, 12:310 Организация свидания, которое останется в памяти. ЛОНГРИД 01.10.2025, 12:270 Почему в дом №21 по улице Новоселов в Пскове не пришло тепло, рассказали в ПТС 01.10.2025, 12:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про «Интервидение»
01.10.2025, 12:100 Российский пенсионер подозревается в краже денег в отделении почты 01.10.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором Псковского планетария 01.10.2025, 12:010 Момент ДТП на перекрестке Рижского проспекта в Пскове попал на видео 01.10.2025, 11:550 Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси
01.10.2025, 11:460 В псковской гимназии предлагают открыть отдельный класс для детей переселенцев 01.10.2025, 11:420 Нетрезвого водителя поймали инспекторы ДПС в Пскове этой ночью 01.10.2025, 11:340 ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025» 01.10.2025, 11:310 Осень за окном — самое время для тёплых вечеров и ярких событий
01.10.2025, 11:260 Псковичи старше 60 лет составили 11,8% от числа трудоустроенных в регионе 01.10.2025, 11:130 Школьная травля: почему занятия приносят не только радость, но и тревогу  01.10.2025, 11:100 6 из 10 псковичей настаивают на принудительной маркировке ИИ — опрос  01.10.2025, 10:570 «Люди труда»: Как привлечь кадры на промышленное производство, расскажет Александр Козловский
01.10.2025, 10:530 Памятные мероприятия прошли в Новосокольническом и Невельском округах с участием делегации Казахстана 01.10.2025, 10:470 Чем трактор лучше ламборджини. ВИДЕО 01.10.2025, 10:400 Прощание с архитектором Владимиром Никитиным состоится 2 октября в Покровской башне 01.10.2025, 10:380 Корм в зооприюты передали неравнодушные жители Великих Лук
01.10.2025, 10:290 Спортивный диктант 5 октября напишут жители Псковской области 01.10.2025, 10:130 Александр Котов: Представители старшего поколения – живые хранители традиций и истории Отечества 01.10.2025, 10:060 Баня горела в порховской деревне Козлово 01.10.2025, 10:050 Гений уездного города
01.10.2025, 10:000 Жильцы квартиры в Пскове потушили пожар до приезда спасателей 01.10.2025, 09:530 «Беседка»: О буднях Псковского планетария и бессонных ночах астрономов-любителей  01.10.2025, 09:470 Проверку систем оповещения проведут сегодня в Псковской области 01.10.2025, 09:390 Рыжий мужчина с собакой пропал в бежаницкой деревне Исаково
01.10.2025, 09:290 Hyundai и Daewoo столкнулись на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове 01.10.2025, 09:250 Автомобиль въехал в столб напротив «Маяка» в Пскове 01.10.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Продление проекта по реабилитации детей с инвалидностью — жизненно важная мера для тысяч семей 01.10.2025, 09:000 Занятие по пожарной безопасности провели для псковских росгвардейцев
01.10.2025, 08:490 Устаревшее понятие 01.10.2025, 08:400 У многодетных семей запретят изымать за долги бесплатно предоставленную землю 01.10.2025, 08:200 Почти половине пенсионеров отказывают при приеме на работу — опрос 01.10.2025, 08:000 В России выявили более 111 т чая с пестицидами
01.10.2025, 07:300 Наблюдать за журавлями принято в день Арины Шиповницы 01.10.2025, 07:000 Международный день пожилых людей отмечают 1 октября 30.09.2025, 23:170 Застрявшего в болоте мужчину спасли в Великолукском районе 30.09.2025, 22:000 Что делать родителям при травме ребенка на детской площадке, рассказал фельдшер
30.09.2025, 21:540 По делу о гибели работника Псковского электромашиностроительного завода вынесли обвинительный приговор 30.09.2025, 21:490 Псковский суд отказал в возмещении ущерба по причине сбоя в работе светофора 30.09.2025, 21:400 Второй этап кинофестиваля «Движение по вертикали» пройдет в Псковской области 30.09.2025, 21:360 «Грани развития»: Путь к подиуму. Секреты школы моделей «Созвездие». ВИДЕО
30.09.2025, 21:280 Российские студенты отправятся под Себеж на 14-ю «Вахту памяти» 30.09.2025, 21:240 Как устроить свидание мечты в Пскове? ЛОНГРИД 30.09.2025, 21:200 Дети сотрудников псковского отдела МВД России на транспорте нарисовали родителей 30.09.2025, 21:000 День в истории ПЛН. 30 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru