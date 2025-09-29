Александра Обризана избрали председателем Собрания депутатов Островского круга

В ходе первой организационной сессии Собрания депутатов Островского муниципального круга I созыва Александр Обризан избран председателем муниципального парламента, сообщили глава округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал
Как отметил глава, за работой сессии наблюдали депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.
Открыла сессию секретарь территориальной избирательной комиссии Островского района Надежда Никифорова. Она проинформировала присутствующих о результатах выборов по одномандатным избирательным округам и распределении депутатских мандатов по партийным спискам. После этого состоялась церемония вручения народным избранникам депутатских удостоверений.
В ходе работы сессии депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся избрания заместителей председателя Собрания депутатов Островского муниципального округа, образования постоянных комиссий и утвердили регламент Собрания.
С напутственными словами к коллегам муниципального уровня обратились Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.
«Они пожелали быть единой слаженной командой, конструктивно взаимодействовать с исполнительными органами местной власти, достойно представлять и защищать интересы своих избирателей», - заключил глава округа.