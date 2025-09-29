Политика

Александра Обризана избрали председателем Собрания депутатов Островского круга

В ходе первой организационной сессии Собрания депутатов Островского муниципального круга I созыва Александр Обризан избран председателем муниципального парламента, сообщили глава округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Как отметил глава, за работой сессии наблюдали депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.

Открыла сессию секретарь территориальной избирательной комиссии Островского района Надежда Никифорова. Она проинформировала присутствующих о результатах выборов по одномандатным избирательным округам и распределении депутатских мандатов по партийным спискам. После этого состоялась церемония вручения народным избранникам депутатских удостоверений.

«Затем депутаты выдвинули кандидатуру на пост председателя Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва, после чего приступили к процедуре тайного голосования. Счётная комиссия объявила результаты голосования, по их итогу председателем Собрания был избран Александр Обризан, ранее занимавший пост председателя Собрания депутатов Островского района», - рассказал Дмитрий Быстров.

В ходе работы сессии депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся избрания заместителей председателя Собрания депутатов Островского муниципального округа, образования постоянных комиссий и утвердили регламент Собрания.

С напутственными словами к коллегам муниципального уровня обратились Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов.

«Они пожелали быть единой слаженной командой, конструктивно взаимодействовать с исполнительными органами местной власти, достойно представлять и защищать интересы своих избирателей», - заключил глава округа.