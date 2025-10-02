Политика

Виктор Антонов: Парламент требует расходов

Сокращать численность сенаторов и депутатов не нужно, много на зарплатах законодателей бюджет не сэкономит, заявил депутат Псковского областного Собрания, экс-депутат Верховного Совета РСФСР и Госдумы Виктор Антонов, комментируя соответствующее предложение Николая Травкина, в 90-е годы прошлого века получившего известность в качестве политика и общественного деятеля.

«Я считаю, что сегодня у нас абсолютно адекватный федеральный парламент — это и Совет Федерации, и Государственная Дума. И ничего не надо ни добавлять, ни сокращать. Потому что вся эта кадровая чехарда — бесполезная. Ну хорошо, ну сократим и оставим, скажем, 20 человек. Все равно затраты останутся, никуда от этого не денешься. Но как мы можем вообще отойти от тех принципов, к которым стремились? Мы же всегда говорили, что советская власть была такая, сякая, что там партия управляла. Мы же демократическое общество. Есть парламент, есть исполнительная власть, есть судебная власть. То есть разделение властей — оно теперь такое же, как в принципе во всех государствах мира. Поэтому я считаю, что эти предложения абсурдны. А вот сокращать эти демократические постулаты, вообще уничтожать их... Но тогда что? Тогда это будет, извините, не знаю, уже по-настоящему монархия или анархия. Ну, что-то будет совершенно неуправляемое», - сказал Виктор Антонов.

Парламентарий отметил, что заработная плата депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации, по московским меркам, не очень-то выделяется. Основные расходы — это командировочные, которые едва ли можно сократить.

«Как их можно обрезать? Посмотрите, какую колоссальную работу несет по всему миру председатель Государственной Думы Володин. Он сегодня в Китае, он в Корее, он где-то встречается с крупными лидерами. А что, не надо этого делать? Тогда что, он должен сидеть в Москве на окладе и никуда не выезжать? Такого тоже быть не может, согласитесь. А потом, у нас же есть Владивосток, у нас же есть Дальний Восток. Добираться приходится, и за какие деньги? В общем-то, конечно, парламент требует расходов», - заключил депутат областного Собрания.