Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
вишневый сквер
Развитие Силово-Медведево
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
 
 
 
ещё Политика 02.10.2025 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 03.10.2025 16:300 Виктор Антонов: Парламент требует расходов 03.10.2025 10:310 «Дневной дозор»: Надо ли сократить число депутатов и сенаторов? 02.10.2025 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 02.10.2025 10:390 Образовательную платформу для начинающих политиков представил в Карелии Виктор Остренко
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 26.09.2025 08:480 Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Виктор Антонов: Парламент требует расходов

03.10.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

Сокращать численность сенаторов и депутатов не нужно, много на зарплатах законодателей бюджет не сэкономит, заявил депутат Псковского областного Собрания, экс-депутат Верховного Совета РСФСР и Госдумы Виктор Антонов, комментируя соответствующее предложение Николая Травкина, в 90-е годы прошлого века получившего известность в качестве политика и общественного деятеля. 

«Я считаю, что сегодня у нас абсолютно адекватный федеральный парламент — это и Совет Федерации, и Государственная Дума. И ничего не надо ни добавлять, ни сокращать. Потому что вся эта кадровая чехарда — бесполезная. Ну хорошо, ну сократим и оставим, скажем, 20 человек. Все равно затраты останутся, никуда от этого не денешься. Но как мы можем вообще отойти от тех принципов, к которым стремились? Мы же всегда говорили, что советская власть была такая, сякая, что там партия управляла. Мы же демократическое общество. Есть парламент, есть исполнительная власть, есть судебная власть. То есть разделение властей — оно теперь такое же, как в принципе во всех государствах мира. Поэтому я считаю, что эти предложения абсурдны. А вот сокращать эти демократические постулаты, вообще уничтожать их... Но тогда что? Тогда это будет, извините, не знаю, уже по-настоящему монархия или анархия. Ну, что-то будет совершенно неуправляемое», - сказал Виктор Антонов. 

Парламентарий отметил, что заработная плата депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации, по московским меркам, не очень-то выделяется. Основные расходы — это командировочные, которые едва ли можно сократить. 

«Как их можно обрезать? Посмотрите, какую колоссальную работу несет по всему миру председатель Государственной Думы Володин. Он сегодня в Китае, он в Корее, он где-то встречается с крупными лидерами. А что, не надо этого делать? Тогда что, он должен сидеть в Москве на окладе и никуда не выезжать? Такого тоже быть не может, согласитесь. А потом, у нас же есть Владивосток, у нас же есть Дальний Восток. Добираться приходится, и за какие деньги? В общем-то, конечно, парламент требует расходов», - заключил депутат областного Собрания.  

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 193 человека
03.10.2025, 17:120 Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах 03.10.2025, 17:100 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона. ВИДЕО 03.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 3 октября 03.10.2025, 16:500 Семерых детей покусали клещи за прошлую неделю в Псковской области
03.10.2025, 16:500 Суд арестовал водителя, сбившего ребенка в Пскове 03.10.2025, 16:480 Псковские атлеты посоветовали спорт без изнурений для поддержания здоровья 03.10.2025, 16:440 «Локализация такси»: вперед к гужевым повозкам 03.10.2025, 16:380 Чемпионка Европы и РФ провела мастер-класс по художественной гимнастике в Великих Луках
03.10.2025, 16:300 Виктор Антонов: Парламент требует расходов 03.10.2025, 16:280 Cпорт как основа крепкой семьи: псковские атлеты рассказали историю любви 03.10.2025, 16:200 ВТБ: Рынок автокредитов в сентябре вырос на 17% 03.10.2025, 16:100 Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ
03.10.2025, 16:000 Вопросы международного сотрудничества стали темой встречи депутатов Северо-Запада в Мурманске 03.10.2025, 15:500 Ограничение движения введут на улицах Вокзальной и Советской в Пскове 03.10.2025, 15:480 Десятого ребенка родила псковичка в сентябре 03.10.2025, 15:400 Николай Козловский: Учитель – не просто профессия, это призвание
03.10.2025, 15:390 Эксперты определили самого технологичного оператора связи в Псковской области 03.10.2025, 15:380 Новые книги из «Михайловского» пополнили фонды библиотеки имени Курбатова 03.10.2025, 15:250 Останки 43 воинов Красной Армии подняли поисковики в Новоржевском округе 03.10.2025, 15:150 Спортивный путь без тренера: псковский рекордсмен поделилился своей историей
03.10.2025, 15:120 Псковские дружинники отыскали заблудившегося в лесу мужчину 03.10.2025, 15:020 Надежду Прокофьеву рекомендовали на пост зампреда Псковского городского суда 03.10.2025, 15:000 При пожарах в Псковской области за девять месяцев погиб 51 человек 03.10.2025, 14:570 Жители региона могут проголосовать за попадание псковички в топ-20 конкурса «Мисс Россия»
03.10.2025, 14:500 От русской литературы до хинди: как в псковской библиотеке встречали студентов из Индии 03.10.2025, 14:450 Завод «Титан-Полимер» выпустил 4000-й маточный рулон БОПЭТ пленки 03.10.2025, 14:400 «Капельки радости»: псковичей приглашают на выставку авторской керамики 03.10.2025, 14:400 Псковичку осудили на 10 лет колонии за распространение наркотиков и хранение боеприпасов
03.10.2025, 14:300 Настольная игра «Формула выбора» поступит в школы Псковской области 03.10.2025, 14:200 Представлены судьи второго Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области 03.10.2025, 14:100 Осталось 10 дней до старта федеральной программы «СВОй бизнес» в Псковской области 03.10.2025, 14:100 Мужчина пропал в великолукском СНТ «Борок»
03.10.2025, 14:000 Гостей по осени считают 03.10.2025, 13:501 Пройди путь избирателя: в Пскове презентовали настольную игру «Формула выбора» 03.10.2025, 13:390 В Пскове выявили еще 42 установленные без разрешения вывески 03.10.2025, 13:290 Представители 19 городов выступят на краеведческих чтениях в Стругах Красных
03.10.2025, 13:190 Дмитрий Шахов участвовал во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи в Москве 03.10.2025, 13:120 Новый ГОСТ позволит производителям выпускать пиво различных стилей 03.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Спортивная семья 03.10.2025, 12:580 Глава Пскова призвал родителей пока не пускать детей на игровой комплекс у гостиницы «Рижская»
03.10.2025, 12:530 До +13 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября 03.10.2025, 12:430 Что нас ждёт в октябре: анонс мероприятий в музее-заповеднике «Изборск» 03.10.2025, 12:350 Найден живым пропавший в бежаницкой деревне рыжий мужчина с собакой 03.10.2025, 12:340 На Солнце резко вырос индекс активности
03.10.2025, 12:250 «Великий, могучий»: Господа-товарищи — обращения на современном русском языке. ВИДЕО 03.10.2025, 12:150 Мужчину задержали в Великих Луках за кражу портативного зарядного устройства 03.10.2025, 12:130 Игорь Иванов: В руках учителей будущее нашей Родины 03.10.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона
03.10.2025, 11:520 Полезными муниципальными практиками поделились парламентарии СЗФО 03.10.2025, 11:420 Более 700 тысяч рублей алиментов взыскали с родителей в Великих Луках 03.10.2025, 11:390 Схема движения автобуса по маршруту №6 временно изменится в Пскове 03.10.2025, 11:360 «Пастырь»: Пророк Иона. ВИДЕО
03.10.2025, 11:310 День учителя по-новому: «Новые люди» провели в Пскове акцию благодарности педагогам 03.10.2025, 11:260 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 03.10.2025, 11:200 В честь Дня пожилого человека ветеранов 13-го округа чествовали в Пскове 03.10.2025, 11:160 ВТБ рассказал, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников
03.10.2025, 11:060 В Изборске отмечают День грибника тематической выставкой 03.10.2025, 10:550 Банк России выпустит монету серии «Человек труда» 03.10.2025, 10:450 Аромат «Пушкин» специально для дома поэта в «Михайловском» разработали парфюмеры из Петербурга 03.10.2025, 10:420 Учения по действиям при подозрении на вспышку ящура провели в Псковской области 
03.10.2025, 10:310 «Дневной дозор»: Надо ли сократить число депутатов и сенаторов? 03.10.2025, 10:250 «Семейные ценности»: Спортивная семья 03.10.2025, 10:160 Директор Росгвардии поздравил псковский ОМОН с профессиональным праздником 03.10.2025, 10:060 На подарки учителям псковичи потратят в этом году в среднем 3300 рублей – опрос
03.10.2025, 09:590 Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11% — ВТБ 03.10.2025, 09:550 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона 03.10.2025, 09:470 Псковича подозревают в оправдании террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле» 03.10.2025, 09:450 В СОЦПРОФ поддержали проект о введении продовольственных сертификатов
03.10.2025, 09:360 Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»* 03.10.2025, 09:300 Продажи подарков ко Дню учителя выросли в 2,6 раза 03.10.2025, 09:150 Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta 03.10.2025, 08:400 Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе онлайн-казино
03.10.2025, 08:200 Ограничения в движении введут на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе с 3 по 10 октября 03.10.2025, 08:000 Управляющие псковских ресторанов посетили гастрономический форум в Петербурге 03.10.2025, 07:300 День ОМОН в России отмечают 3 октября 03.10.2025, 07:000 Всемирный день улыбки празднуют 3 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru