Политика

ЛДПР обновит руководство отделения в Пушкиногорском районе после провала на выборах

Координатор регионального отделения ЛДПР в Псковской области Антон Минаков сообщил о кадровых изменениях в руководстве партийного отделения в Пушкиногорском муниципальном округе, которые стали следствием неудовлетворительного результата партии на последних выборах. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас был серьезный провал в Пушкиногорском районе, который я не смог предусмотреть и который не планировался», — признал Антон Минаков.

Гость студии отметил, что одной из причин стал недостаточный уровень работы с кандидатами и слабая координация.

«Я теперь понимаю, что надо было менять команду еще во время выборов, когда стало ясно, что ситуация осложняется. Однако мы опасались создавать дополнительный информационный фон», — добавил он.

По результатам выборов ЛДПР не преодолела пятипроцентный барьер и не получила представительства в окружном собрании депутатов первого созыва. В связи с этим уже приняты кадровые решения: будет заменен районный координатор, а на смену придёт новая команда.

«На следующей неделе у меня состоится встреча с обновленной командой. В ближайшие две недели избиратели Пушкиногорского района услышат хорошие новости от ЛДПР», — анонсировал Антон Минаков.

«Для меня очень важно уметь признавать свои ошибки, а не перекладывать ответственность на других», — подчеркнул политик.