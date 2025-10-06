ЛДПР обновит руководство отделения в Пушкиногорском районе после провала на выборах

Координатор регионального отделения ЛДПР в Псковской области Антон Минаков сообщил о кадровых изменениях в руководстве партийного отделения в Пушкиногорском муниципальном округе, которые стали следствием неудовлетворительного результата партии на последних выборах. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«У нас был серьезный провал в Пушкиногорском районе, который я не смог предусмотреть и который не планировался», — признал Антон Минаков.
Гость студии отметил, что одной из причин стал недостаточный уровень работы с кандидатами и слабая координация.
По результатам выборов ЛДПР не преодолела пятипроцентный барьер и не получила представительства в окружном собрании депутатов первого созыва. В связи с этим уже приняты кадровые решения: будет заменен районный координатор, а на смену придёт новая команда.
«На следующей неделе у меня состоится встреча с обновленной командой. В ближайшие две недели избиратели Пушкиногорского района услышат хорошие новости от ЛДПР», — анонсировал Антон Минаков.
«Для меня очень важно уметь признавать свои ошибки, а не перекладывать ответственность на других», — подчеркнул политик.