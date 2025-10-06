Политика

Положения о конкурсах на пост глав утвердили в новых округах Псковской области

В рамках вторых сессий Собраний депутатов новых муниципальных округов Псковской области рассмотрели и утвердили несколько вопросов, значимых в процессе преобразования муниципалитетов. Решения Собраний опубликованы на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Фотографии: глава Псковского района Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Утверждено положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Псковского муниципального округа, назначены члены конкурсной комиссии и определена дата первого заседания этого рабочего органа — 10 октября. Помимо этого, в повестке дня были рассмотрены вопросы о регистрации фракций политических партий, чьи представители вошли в состав депутатского корпуса действующего Собрания, и утвержден вопрос о правопреемстве органов местного самоуправления.

Также решение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы принято в Пустошкинском муниципальном округе. Первое заседание комиссии состоится 10 октября в большом зале администрации округа.

Свое решение принял и Дедовичский округ. Членами конкурсной комиссии назначены депутаты Борис Васильев, Сергей Иванов и Николай Салов. Их первое заседание запланировано на 13 октября в актовом зале администрации. В Пушкиногорском округе в комиссию вошли депутаты Татьяна Васильева, Елена Григорьева и Владимир Васильев. Первое организационное заседание пройдет 13 октября в актовом зале администрации.

Ранее сообщалось, что председателей Собраний депутатов избрали в 11 образованных муниципальных округах Псковской области.

Смотрите также Председателей Собраний депутатов избрали в 11 новых округах Псковской области

Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва.

Смотрите также Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.