Политика

Владимир Кузь: «Гдовская аномалия» связана с большой нагрузкой

Частая смена глав в Гдовском районе связана с большой нагрузкой, заявил в эфире радио ПЛН FM заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Она (аномалия) у всех на языке. Аномалии никакой нет, это закономерный процесс, возникший давно. Определенные политические силы запустили определенный маховик политических действий, и они влекут за собой экономические и географические последствия», — заявил Владимир Кузь.

Он добавил, что новые руководители сталкиваются с серьезными трудностями в управлении и также акцентировал внимание на близости Гдовского района к Санкт-Петербургу: «У нас есть проблема с кадрами, она повсеместна. Медики, педагоги. В Гдове возникла проблема с управленческими кадрами, тяжело найти квалифицированных людей, и зарплата небольшая». Депутат подчеркнул, что работа на госслужбе требует не только желания заработка, но и стремления помогать людям, которые в Гдовском районе испытывают трудности.

Несмотря на существующие проблемы, Владимир Кузь выразил надежду на улучшение ситуации: «Изменить ситуацию можно, постепенно мы видим, что политическая ситуация улучшается, качество тех людей, которые приходят, повышается. Я думаю, рано или поздно в среднесрочной перспективе там все наладится».

Он также отметил, что с экономической точки зрения у Гдова есть большой потенциал для развития.