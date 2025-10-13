Политика

Владимир Кузь: Люди устали от неразберихи и хотят видеть развитие своего района

В эфире радио ПЛН FM заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь прокомментировал выступление оппозиционных партий на последних муниципальных выборах.

«Собака лает, корова идет, — заявил Владимир Кузь. — Люди устали от неразберихи, они хотят жить спокойно, видеть, как развивается их район».

Он подчеркнул, что в тех местах, где «Единая Россия» имеет большинство, наблюдаются положительные изменения: «ТОСы, строительство, ремонты школ и дорог — это результат конструктивного диалога между партиями власти и местными сообществами».

По мнению гостя студии, отсутствие сотрудничества между различными политическими силами приводит к хаосу: «Где нет конструктивного диалога, там и происходит бардак. Все тянут одеяло на себя. Цель должна быть одна — сделать жизнь лучше для людей».

Владимир Кузь также добавил: «Когда начинаются разногласия в районных и волостных собраниях — это глупо. Мы должны работать вместе ради общего блага».

Напомним, по результатам прошедших в сентябре муниципальных выборов кандидаты от «Единой России» получили большинство голосов во всех кампаниях в Псковской области.