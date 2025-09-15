Политика

Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили

Все одномандатники «Единой России» победили на выборах в Псковской области, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский на брифинге регионального отделения по итогам выборной кампании 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подводя итоги выборов 2025 года, хотелось бы отметить, что наша команда "Единой России", команда губернатора опять показала свою эффективность. Кампания была непростая, но мы ее отработали. Мы опять заручились поддержкой наших избирателей и несколько лет будем работать с теми вопросами, которые нам обозначили наши избиратели. Проблемы, которые сейчас были выявлены, войдут в народную программу партии. Хотелось бы отметить, что все наши одномандатники прошли», - сказал Александр Козловский.

Депутат отметил достаточно высокий процент явки. «В некоторых районах он превысил 50%. Хороший, даже отличный результат показали по поддержке партии "Единая Россия". Конечно, здесь хотелось бы поблагодарить и команду партии "Единая Россия" за такую эффективную работу, и, конечно, поблагодарить избирателей за поддержку. Теперь нам предстоит эту поддержку оправдать. Не будем останавливаться, будем решать те проблемы, о которых нам рассказывали наши избиратели. Поэтому впереди нас ждет большая работа», - подытожил Александр Козловский.

