ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025»

Редакция Псковской Ленты Новостей продолжает прием предложений от читателей в рамках ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». До окончания первого этапа остается меньше двух недель, поэтому советуем поторопиться!
Результатом масштабного исследования, которое мы проводим с представителями экспертного сообщества, станет публикация итогового аналитического материала и свежей версии рейтинга.
Проект реализуется в несколько этапов. На первом мы принимаем предложения по кандидатурам для включения в «лонг-лист».
Старт этому этапу был дан 1 октября, а завершится он в пятницу, 31 октября. Мы призываем читателей активно участвовать в новом сезоне популярного проекта.
В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение и отберут из «лонг-листа» сто самых влиятельных персон. На следующем этапе редакция разошлет сотни анкет экспертам. Итогом работы станет публикация в декабре свежего рейтинга.
В 2025 году проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» реализуется уже в восьмой раз - эту работу редакция ПЛН проводит с 2018 года. Ежегодные исследования призваны зафиксировать изменения, происходящие в регионе, а также сделать политику более открытой, публичной и понятной людям. Публикация рейтинга неизменно вызывает интерес читателей и резонанс в обществе.
Ранее проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» получил высокую оценку федеральных экспертов, в том числе одного из ведущих исследовательских центров России - Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), и по итогам Всероссийского конкурса вошел в число двенадцати наиболее детально проработанных концепций.