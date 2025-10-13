Политика

ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025»

Редакция Псковской Ленты Новостей продолжает прием предложений от читателей в рамках ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». До окончания первого этапа остается меньше двух недель, поэтому советуем поторопиться!

Результатом масштабного исследования, которое мы проводим с представителями экспертного сообщества, станет публикация итогового аналитического материала и свежей версии рейтинга.

Проект реализуется в несколько этапов. На первом мы принимаем предложения по кандидатурам для включения в «лонг-лист».

Высказать свое мнение может каждый. Для этого необходимо в письмах в адрес редакции - redaktor@pln-pskov.ru или в сообщениях в группах ПЛН в соцсетях указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

Старт этому этапу был дан 1 октября, а завершится он в пятницу, 31 октября. Мы призываем читателей активно участвовать в новом сезоне популярного проекта.

В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение и отберут из «лонг-листа» сто самых влиятельных персон. На следующем этапе редакция разошлет сотни анкет экспертам. Итогом работы станет публикация в декабре свежего рейтинга.

В 2025 году проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» реализуется уже в восьмой раз - эту работу редакция ПЛН проводит с 2018 года. Ежегодные исследования призваны зафиксировать изменения, происходящие в регионе, а также сделать политику более открытой, публичной и понятной людям. Публикация рейтинга неизменно вызывает интерес читателей и резонанс в обществе.

Ранее проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» получил высокую оценку федеральных экспертов, в том числе одного из ведущих исследовательских центров России - Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), и по итогам Всероссийского конкурса вошел в число двенадцати наиболее детально проработанных концепций.

Напомним, что мы не даем оценку деятельности той или иной персоны или уровень доверия/недоверия к ней. Мы говорим о влиянии, иначе говоря, возможности человека оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.