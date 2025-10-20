Политика

Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений

Несмотря на личные отношения президентов России и США, наладить отношения двух стран вряд ли получится. Такое мнение озвучил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире программы «Особое мнение» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Трамп пришел к власти в атмосфере сложившегося в Соединенных Штатах Америки антироссийского консенсуса. Трамп стал возглавлять США, которые стали лидером мощной антироссийской коалиции, лидером страны, которая, в общем то, возглавляет эту коалицию и сталкивается с Россией. Это очень редкая ситуация, кстати говоря, когда президент США в оппозиции к собственному государству, к собственной бюрократии и к той политике, которая проводится и проводилась ими», - сказал Валерий Гарбузов.

Он подчеркнул, что несмотря на некоторую «оттепель» российско-американских отношений в начале года налаживание постоянных контактов вызывает сомнения, так как Трамп был и является инициатором антироссийской санкционной спирали.

«С другой стороны, я не думаю, что, основываясь только на какой-то такой любви к Трампу, можно забыть о целом государстве, о политике этого государства и считать, что личные отношения с Трампом смогут наладить российско-американские отношения, потому что у них уже есть своя история, и это история конфронтации, история, накрученная на санкционную спираль, которую, по иронии судьбы, раскручивал сам же Трамп. Поэтому эта очень неоднозначная ситуация заставляет меня с очень большим сомнением смотреть на перспективы российско-американских отношений», - добавил Валерий Гарбузов.

Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ. Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.