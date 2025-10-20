Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Денис Иванов об округе №15
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
Нам любые дОроги дорОги...
нацпроект меняет учреждения культуры
Вакансии Россети
Города для людей
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
 
 
 
ещё Политика 20.10.2025 17:291 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 21.10.2025 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений 21.10.2025 13:180 Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру 21.10.2025 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 20.10.2025 19:020 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой. ВИДЕО 20.10.2025 17:291 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений

21.10.2025 14:07|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на личные отношения президентов России и США, наладить отношения двух стран вряд ли получится. Такое мнение озвучил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире программы «Особое мнение» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Трамп пришел к власти в атмосфере сложившегося в Соединенных Штатах Америки антироссийского консенсуса. Трамп стал возглавлять США, которые стали лидером мощной антироссийской коалиции, лидером страны, которая, в общем то, возглавляет эту коалицию и сталкивается с Россией. Это очень редкая ситуация, кстати говоря, когда президент США в оппозиции к собственному государству, к собственной бюрократии и к той политике, которая проводится и проводилась ими», - сказал Валерий Гарбузов.

Он подчеркнул, что несмотря на некоторую «оттепель» российско-американских отношений в начале года налаживание постоянных контактов вызывает сомнения, так как Трамп был и является инициатором антироссийской санкционной спирали.

«С другой стороны, я не думаю, что, основываясь только на какой-то такой любви к Трампу, можно забыть о целом государстве, о политике этого государства и считать, что личные отношения с Трампом смогут наладить российско-американские отношения, потому что у них уже есть своя история, и это история конфронтации, история, накрученная на санкционную спираль, которую, по иронии судьбы, раскручивал сам же Трамп. Поэтому эта очень неоднозначная ситуация заставляет меня с очень большим сомнением смотреть на перспективы российско-американских отношений», - добавил Валерий Гарбузов.

Валерий Гарбузов — российский историк и политолог, специалист в области внутренней и внешней политики США, автор более 70 научных работ.  Он занимал должность директора Института США и Канады РАН с 2016 года по 31 августа 2023 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 44 человека
21.10.2025, 14:330 Дело «о лишних таблетках» 21.10.2025, 14:320 Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ 21.10.2025, 14:240 В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах 21.10.2025, 14:210 Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетиков
21.10.2025, 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений 21.10.2025, 14:030 В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси 21.10.2025, 13:480 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей
21.10.2025, 13:340 В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области» 21.10.2025, 13:280 ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев 21.10.2025, 13:260 Музей 90-х планируют открыть в Пскове 21.10.2025, 13:230 В Пскове определили лучших знатоков истории Великой Отечественной войны
21.10.2025, 13:180 Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру 21.10.2025, 13:120 ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств 21.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам 
21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром 21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО 21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома»
21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября 21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем
21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея 21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень 21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери 21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю
21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны 21.10.2025, 10:420 Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного 21.10.2025, 10:320 На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации
21.10.2025, 10:170 «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН 21.10.2025, 09:580 Пожилого великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца 21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка»
21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра 21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников 21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России
21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом 21.10.2025, 08:000 Россияне снизили потребление алкоголя до рекордного минимума 21.10.2025, 07:300 Выставка «Люди и сны» открылась в псковской библиотеке 21.10.2025, 07:020 Транспортная прокуратура проконтролирует права пассажиров после изменения маршрутов поездов в Псковской области
21.10.2025, 06:540 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 20.10.2025, 23:060 В столкновении двух авто у офиса похоронной компании в Пскове никто не пострадал 20.10.2025, 22:000 Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог 20.10.2025, 21:400 Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове
20.10.2025, 21:300 Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 20.10.2025, 21:200 Литературный вечер в СИЗО-1 посвятили творчеству Лермонтова 20.10.2025, 21:100 Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой 20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября
20.10.2025, 20:501 Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове 20.10.2025, 20:400 В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране 20.10.2025, 20:300 Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году 20.10.2025, 20:200 Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор детей 2018-2019 годов рождения
20.10.2025, 20:100 С искусством разных стран смогут ознакомиться псковичи на «Ночи искусств» во «Дворе Постникова» 20.10.2025, 20:000 ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы «Модус» 20.10.2025, 19:550 Полиция спасла 91-летнего псковича от кражи золотых слитков 20.10.2025, 19:400 Спортивную площадку Тямшанской гимназии планируют отремонтировать
20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 19:020 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой. ВИДЕО 20.10.2025, 18:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября 20.10.2025, 18:250 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий
20.10.2025, 18:210 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО 20.10.2025, 18:112 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей 20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов 20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт
20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября 20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа
20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю 20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru