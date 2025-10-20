Политика

Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта

Появление российско-китайского антиамериканского альянса является для многих несбыточной мечтой. Такое мнение озвучил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире программы «Особое мнение» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В сфере военно-политической, я думаю, что хотя и Китай не раскрывает своих секретов в этой области, но здесь приоритет за Россией. И некий китайско-российский альянс возможен, но возможен именно на сочетании потребителя и покупателя, прежде всего. Я не думаю, что России, хотя, наверное, такое искушение есть у многих, удастся сколотить какой-то российско-китайский антиамериканский альянс. Это несбыточная мечта», - считает Валерий Гарбузов.

Он пояснил, что Китай и США заинтересованы во взаимных инвестициях.

«Китай, я еще раз повторяю, он заинтересован в Соединенных Штатах Америки, в инвестициях, прежде всего, потому что инвестиции китайские идут в ту сторону, а оттуда идут в Китай. Это взаимные инвестиции, они очень хорошо привязывают обе экономики. Европейский союз - это один из крупных инвесторов в мире. И Китай с ними сотрудничает. Он не строит свою политику на антизападных высказываниях, он не обвиняет во всем Запад, он не обвиняет Запад в том, что там они где-то его обманывают. Наоборот, Китай открыт для сотрудничества со всеми и привлекает всех инвесторов из западных стран», - добавил Валерий Гарбузов.

По его словам, КНР является уникальным примером того, как коммунистическая страна смогла преобразиться и вписаться в современные экономические реалии.

«Это, в какой-то степени, уникальный пример того, как бывшая коммунистическая страна, где коммунистическая партия была так же, как и в других странах, создана по инициативе Коминтерна из Москвы, настолько преобразилась, настолько изменилась. Здесь работает закон "хочешь выжить - изменись". Так вот она настолько изменилась, что она вписалась в мировую экономику, но вписалась, как? Интегрируется весь мир, и западный, прежде всего. И пытается интегрировать себя в остальной мир. В чем секрет влияния Соединенных Штатов Америки? А именно в этом. А Китай пошел по американскому пути, буквально по стопам США. Интеграция себя в остальной мир и интеграция остального мира в себя. Вот вам и секрет возникновения таких неформальных империй», - заключил член-корреспондент РАН.