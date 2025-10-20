Политика

Муниципальные депутаты будут проходить практику на базе Псковского областного Собрания

Депутаты муниципальных округов Псковской области будут проходить практику на базе Псковского областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Первыми в работе предстоящей сессии примут участие гдовские народные избранники, заявил председатель регионального парламента Александр Котов на заседании Совета Собрания.

«С Ассоциацией "Совет муниципальных образований Псковской области" мы решили, что окружные депутаты периодически будут принимать участие в нашей работе. Чтобы быть, как говорится, в "гуще событий" и на практике познакомиться с тем, как проходит законотворческий процесс», - пояснил суть нововведения спикер.