Политика

Александр Козловский: Сейчас рано говорить о кандидатах на предстоящие выборы

Говорить о кандидатах от партии «Единая Россия» на предстоящие выборные кампании пока рано. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Работа, как обычно, будет проходить непосредственно с гражданами. Будем смотреть и подбирать кандидатов на различные уровни выборов. Буквально недавно прошли одни выборы. Я думаю, что мы о кандидатах будем больше понимать ближе к весне, когда объявим праймериз. И там, среди зарегистрировавшихся на участие, как раз можно будет наблюдать тех истинных кандидатов, которые будут принимать участие в выборах следующего года», - высказал свое мнение Александр Козловский.

Он подчеркнул, что на это может влиять быстроменяющаяся ситуация, исходя из которой в партии принимают решения.

«Ситуация быстро меняется, и сейчас партийная работа строится несколько иначе. Мы работаем, в том числе, и по ситуации, и задачи партии нарезаются, в том числе, исходя из обстановки. И для партии очень важно отработать с гражданами на территориях, узнать проблемы, аккумулировать их, подготовиться к праймериз, чтобы на какие-то вопросы ответить сейчас и провести изменения. Точно такая же задача фракции в Государственной Думе, в областном Собрании, работать непосредственно по проблемам, с которыми сталкиваются наши граждане. Мы эту работу никогда не останавливали. Сейчас, может быть, она будет более активно вестись, будет привлечено к этому больше внимания со стороны СМИ, но мы этому только рады», - добавил Александр Козловский.

Напомним, что в 2026 году будут проводиться несколько крупных избирательных кампаний: по выборам в Государственную Думу, а также в Псковское областное Собрание депутатов.