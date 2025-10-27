Политика

Олег Брячак: Доверие граждан к избирательной системе очень сильно подорвано

Доверие граждан к избирательной системе в целом по всей стране очень сильно подорвано. Такое мнение озвучил председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак в эфире программы «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Сегодня рейтинги партии власти порядка 30%, а оппозиции 70%. Я возьму на себя смелость и скажу, что в том мнении, которое я сейчас буду выражать, и те претензии и пожелания, которые я озвучу Игорю Александровичу (Сопову — председателю Избирательной комиссии Псковской области — прим.ред.), будет не только мое мнение, а мнение всех лидеров оппозиционных партий, которые принимают участие в выборном процессе. Дело в том, что наши граждане, которые голосуют, должны быть уверены в том, что их политическая активность и голоса, которые они отдают за того или иного кандидата, со 100% вероятностью будут ему засчитаны. На сегодняшний день мы знаем, что доверие наших граждан к избирательной системе в целом, по стране подорвано, очень сильно подорвано», - сказал Олег Брячак.

Гость студии отметил, что возможные фальсификации с голосами разубеждают граждан участвовать в избирательных кампаниях.

«Те манипуляции с голосами, фальсификации на выборах из года в год таким образом отражаются, что когда начинаешь говорить с нашими избирателями, что нужно прийти проголосовать, нужно обязательно менять условия своей жизни, люди говорят, мол, какой смысл голосовать, если за нас уже все решили, всё нарисовали и будет так, как нужно власти? Я сейчас не утверждаю свое мнение, а говорю о том, что мне конкретно говорят наши граждане, говорят наши избиратели, их языком я сейчас разговариваю. Если мы действительно хотим прозрачных выборов, чтобы у людей возвращалось доверие к избирательной системе, сама Избирательная комиссия должна работать максимально прозрачно, должна быть максимально открыта для тех, кто хочет убедиться в результатах», - добавил лидер псковских справедливороссов.

Олег Брячак акцентировал внимание на том, что после избирательных кампаний, в которые вкладывается много ресурсов, у граждан возникают вопросы по поводу результатов, отличающихся от их ожиданий

«Когда мы, представители оппозиционных партий, готовимся к выборам и участвуем в них, мы затрачиваем колоссальное количество ресурсов. Люди, которые работают на нас, которые голосуют за нас, рассчитывают на результаты. И когда получаются совершенно нереальные результаты, странные, оторванные от реальности, знаете, у нас и у граждан возникают вопросы. Сейчас хотелось бы этот эфир посвятить тому, чтобы некоторые из этих вопросов разобрать. Чтобы к будущим выборам (а нам предстоят очень серьезные выборы в Госдуму, в Псковское областное Собрание, одни из самых значимых выборов) подойти к этим выборам с пониманием того, как мы будем работать», - добавил депутат.

Он также подверг сомнению некоторые процессы прошедшей в сентябре избирательной кампании, в которой мандаты «Справедливой России» «ушли», по его мнению, неизвестной партии «Родина».

«Я бы хотел обратить внимание на некоторые факты, которые вызывают сомнения. Например, мы не можем получить данные по УИКам. Почему результаты выездного голосования, например, в Палкинском районе, не могут быть логичными и объяснимыми? Мы провели работу на Талабских островах, но там кто-то перестарался, и за "Справедливую Россию" не было подано ни одного голоса. Мы видим, что в Псковском районе партия "Родина", которую никто не видел и не слышал, получает два мандата "Справедливой России", у которой 4,5 тысячи членов в Псковской области», - заключил Олег Брячак.

Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали председатель Избирательной комиссии Псковской области и руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак.