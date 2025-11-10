Политика

Геннадий Афанасьев: За 8 лет совместной работы мы сделали многое

Бывший глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев подвел итоги своего 8-летнего срока в должности, опубликовав пост на странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители Дедовичского района, дорогие друзья! Сегодня заканчивается период моей службы в должности главы Дедовичского района. Решение о прекращении полномочий принято самостоятельно», - поделился Геннадий Афанасьев.

За 8 лет совместной работы сделано очень многое, продолжил он: «Ремонтировались социальные объекты, в том числе детские сады и школы, дома культуры, объекты здравоохранения, административные здания. Велось строительство дорог, площади Советов, мостов. Для индивидуального жилищного строительства подготовлен проект планировки и отмежовано 518 земельных участков в черте посёлка».

Бывший руководитель муниципалитета отметил, что благоустраивались общественные пространства, дворовые территории, тротуары и пешеходные дорожки.

«Обустраивались и ремонтировались воинские захоронения, памятные места, построены мемориал и Музей партизанской славы. Начато строительство аллеи памяти погибших участников СВО. Большое внимание уделялось спортивной жизни в районе. Созданы площадка ГТО и физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке, два стадиона на базе ДСШ №1 и №2, стадион в посёлке Пожеревицы, воркаут-площадки. Проводились работы по газификации в районе. Стало доброй традицией украшать посёлок в новогодние и другие праздничные дни. Все это и другое делалось при вашем непосредственном участии и помощи, в том числе благотворительной, за что вам огромное спасибо. Желаю нашему Дедовичскому району дальнейшего развития и процветания», - добавил экс-глава района.

Напомним, сегодня на сессии окружного Собрания главой вновь образованного Дедовичского муниципального округа избран бывший заместитель главы администрации Порховского района по юридическим, имущественным вопросам и местному самоуправлению Руслан Ахтямов. Его кандидатуру поддержали 13 из 15 депутатов.