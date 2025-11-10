Геннадий Афанасьев: За 8 лет совместной работы мы сделали многое

Бывший глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев подвел итоги своего 8-летнего срока в должности, опубликовав пост на странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»
За 8 лет совместной работы сделано очень многое, продолжил он: «Ремонтировались социальные объекты, в том числе детские сады и школы, дома культуры, объекты здравоохранения, административные здания. Велось строительство дорог, площади Советов, мостов. Для индивидуального жилищного строительства подготовлен проект планировки и отмежовано 518 земельных участков в черте посёлка».
Бывший руководитель муниципалитета отметил, что благоустраивались общественные пространства, дворовые территории, тротуары и пешеходные дорожки.
Напомним, сегодня на сессии окружного Собрания главой вновь образованного Дедовичского муниципального округа избран бывший заместитель главы администрации Порховского района по юридическим, имущественным вопросам и местному самоуправлению Руслан Ахтямов. Его кандидатуру поддержали 13 из 15 депутатов.