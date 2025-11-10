Яна Иванова: В псковском «Яблоке» нет интриг и подковерных игр

Члены Псковского регионального отделения партии «Яблоко» не занимаются плетением интриг и подковерных игр. Такое мнение озвучила заместитель председателя псковского «Яблока» Яна Иванова в эфире программы «Политбюро» на ПЛН FM (102,6 FM), отвечая на вопрос о своих лидерских амбициях и борьбе внутри регионального отделения партии за руководящий пост.
Она добавила, что не считает действующего председателя псковских «яблочников», депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука своим прямым конкурентом. По ее словам, он заслуживает этой должности.
«Я не ощущаю Артура Гайдука конкурентом. Он, безусловно, достоин должности. Он депутат, врач с большим стажем, у него огромный социальный капитал. При этом команда для меня на первом месте», - подчеркнула Яна Иванова.
Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают новый сезон проекта «Политбюро». Эта программа - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире.