Политика

Яна Иванова: В псковском «Яблоке» нет интриг и подковерных игр

Члены Псковского регионального отделения партии «Яблоко» не занимаются плетением интриг и подковерных игр. Такое мнение озвучила заместитель председателя псковского «Яблока» Яна Иванова в эфире программы «Политбюро» на ПЛН FM (102,6 FM), отвечая на вопрос о своих лидерских амбициях и борьбе внутри регионального отделения партии за руководящий пост.

«Никогда я не буду устраивать конфликтов и требовать первую роль. И при этом я знаю, что Артур Маркович (Гайдук — председатель регионального отделения партии «Яблоко» - прим. ред.) тоже человек командный. Для него важно, чтобы работало псковское "Яблоко". У нас нет борьбы за первое место. Нам так повезло. Я знаю, что в других партиях или других реготделениях ситуации бывают разные. У нас так сложилось, что нет подковерных интриг. Мы, по сути, семья», - высказала свое мнение Яна Иванова.

Она добавила, что не считает действующего председателя псковских «яблочников», депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука своим прямым конкурентом. По ее словам, он заслуживает этой должности.

«Я не ощущаю Артура Гайдука конкурентом. Он, безусловно, достоин должности. Он депутат, врач с большим стажем, у него огромный социальный капитал. При этом команда для меня на первом месте», - подчеркнула Яна Иванова.

