Политика

Владислав Туманов: Я убеждённый сторонник развития местного самоуправления

Мне трудно давать какие‑то прогнозы, рекомендации — в этом плане я консерватор и убеждённый сторонник развития местного самоуправления, такое мнение высказал экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов, отвечая в прямом эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) на вопрос о необходимости проведения муниципальной реформы.

«Реформа местного самоуправления идёт третий год, мне трудно давать какие‑то прогнозы, рекомендации — в этом плане я консерватор и убеждённый сторонник развития местного самоуправления. Тогда, когда шла перестройка органов госвласти районного звена, мы создавали совет глав местного самоуправления. Кострица Леонид Ефимович тогда был главой Порховского района — мудрейший был руководитель. Мы создавали совет приграничных регионов, на котором конкретно обсуждалось, где главы должны размещать пограничные войска», - сказал Владислав Туманов.

Экс-руководитель области напомнил, что когда он был на посту губернатора буквально месяц, к нему на приём пришёл Валентин Костенко, начальник штаба Прибалтийского пограничного округа, и сказал: «Принимайте пограничников с членами их семей. Вышли на охрану рубежей». Тогда встал вопрос: «А куда размещать?».

«Я тут же собрал всех глав районов, чтобы получить информацию о недвижимом имуществе всех объектов — районных, областных, федеральных. Через две недели, с подачи глав районов, мы решили, где будем всех размещать. Это было важно, поскольку мы обустраивали границу не Псковской области, а целой Российской Федерации», - подытожил Владислав Туманов.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

Владислав Туманов в 1983 году начал свою трудовую деятельность по юридической специальности, возглавив юридическую службу на ведущем предприятии Минстанкопрома СССР в Пскове.

В 1989 году коллектив завода поддержал его кандидатуру при выдвижении в депутаты Псковского областного Совета Народных депутатов. В 1992 года уже этот Совет проголосовал за него – первого заместителя мэра областного центра по экономики, при выдвижении кандидатом в главы администрации (губернатора) Псковской области, население которой в 1993 года выбрало Владислава Туманова депутатом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

В 1999 году участвовал в выборах депутата Государственной Думы по псковскому одномандатному округу, но избран не был.

В 2006 году Владислав Туманов возвращается непосредственно к правоприменительной практике, став первым заместителем председателя Арбитражного суда Московского округа. В 2016 году Владислав Туманов назначен заместителем председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, самого большого по территории в Российской Федерации.

С 2019 года Владислав Туманов был председателем Арбитражного суда Калужской области. В 2025 году ушел в почетную отставку.

Сейчас бывший губернатор региона держит тесную связь с Псковской областью и регулярно приезжает сюда.