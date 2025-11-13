Политика

У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова

Псковский муниципальный округ развивает межпартийное сотрудничество с белорусскими коллегами, основанное на общих ценностях и противодействии попыткам переписать историю. Об этом в ходе форума муниципальных депутатов «Единой России» в Пскове рассказала глава Псковского округа Наталья Федорова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая перед собравшимися, Наталья Федорова напомнила, что побратимские связи между Псковским и Полоцким муниципальными образованиями были установлены еще в 2009 году.

«В августе этого года было подписано соглашение об углублении и расширении сотрудничества на уровне районных отделений партии "Белая Русь" Республики Беларусь и нашего местного отделения "Единой России". А значит, сотрудничество вышло на новый уровень», - добавила Наталья Федорова.

Особое значение, по словам главы округа, имеет подписание совместного заявления о недопустимости фальсификаций исторической правды и возрождения нацизма.

Наталья Федорова отметила общность подходов двух партий:

«Как выяснилось, у нас очень много общего - и члены партии "Единая Россия", и члены партии "Белая Русь" - патриоты, поддерживающие политический курс своих президентов - Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко - и наше общее Союзное государство».

Наталья Федорова также рассказала, что коллеги из «Белой Руси» ведут активную работу, схожую с проектами «Единой России»: благоустраивают мемориалы, помогают детям Донбасса, а их молодежное движение «Искра» является аналогом российского «Движения Первых».

В завершение выступления Наталья Федорова сообщила, что диалог планируют продолжить. При поддержке руководства области может быть возобновлено межпартийное сотрудничество и с другими побратимами в Беларуси, которые вошли в состав партии «Белая Русь».