У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова

Псковский муниципальный округ развивает межпартийное сотрудничество с белорусскими коллегами, основанное на общих ценностях и противодействии попыткам переписать историю. Об этом в ходе форума муниципальных депутатов «Единой России» в Пскове рассказала глава Псковского округа Наталья Федорова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Выступая перед собравшимися, Наталья Федорова напомнила, что побратимские связи между Псковским и Полоцким муниципальными образованиями были установлены еще в 2009 году.
Особое значение, по словам главы округа, имеет подписание совместного заявления о недопустимости фальсификаций исторической правды и возрождения нацизма.
Наталья Федорова отметила общность подходов двух партий:
Наталья Федорова также рассказала, что коллеги из «Белой Руси» ведут активную работу, схожую с проектами «Единой России»: благоустраивают мемориалы, помогают детям Донбасса, а их молодежное движение «Искра» является аналогом российского «Движения Первых».
В завершение выступления Наталья Федорова сообщила, что диалог планируют продолжить. При поддержке руководства области может быть возобновлено межпартийное сотрудничество и с другими побратимами в Беларуси, которые вошли в состав партии «Белая Русь».