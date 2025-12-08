Политика

Явлинский связал арест Шлосберга* и Круглова** с выборами в Госдуму

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский прокомментировал аресты заместителей председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* и Максима Круглова**. Он заявил, что уголовные дела против политиков — это «в том числе» целенаправленная кампания против партии перед предстоящими выборами в Госдуму.

Явлинский утверждает, что, согласно опросам, большинство россиян выступают за скорейшее прекращение огня в зоне боевых действий. «А единственной партией, единственной структурой, которая представляет эту позицию, является "Яблоко”. Поскольку будут выборы в следующем году, "Яблоко” просто выйдет с этой идеей, и она может рассчитывать на очень существенную поддержку, весьма», — заявил он в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

По мнению Явлинского, на выборах в 2026 году поддержка «Яблока» может вырасти существенно увеличиться: «Теперь это может быть 40%, 30%. Поэтому это уже теперь опасность (для власти), и нужно сделать все, чтобы не дать возможность продолжать или попробовать не пустить с этими тезисами “Яблоко” на выборы», — считает политик.

Основатель «Яблока» добавил, что партия примет все возможные меры для поддержки Шлосберга* и Круглова**. Напомним, на обоих завели уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК — о распространении фейков про Вооруженные силы РФ.

Заместитель председателя «Яблока» и бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов** был арестован 2 октября. Поводом для возбуждения дела стали посты, опубликованные им в Telegram-канале в апреле 2022 года.

Шлосберга*, который тоже является зампредом партии, взяли под стражу 5 декабря по решению псковского суда. В его случае это уже третье уголовное дело: ранее он провел полгода под домашним арестом из-за обвинения в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК) и получил 420 часов обязательных работ за «повторное нарушение порядка деятельности иноагента».

Смотрите также Областной суд оставил Льва Шлосберга* в СИЗО

Круглов** и Шлосберг* не признают вину.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов