Политика

Новые сервисы для избирателей и акцент на молодежь: какими будут выборы-2026

Сохранение удобных форматов голосования, внедрение новых цифровых сервисов и реализацию мер, направленных на повышение явки среди молодежи, планирует Избирательная комиссия Псковской области в 2026 году. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

По его словам, особое внимание на выборах будет уделено молодежи. В этом году возрастная группа 18-20 лет впервые обогнала категорию 70+ по участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), однако общая доля голосующих среди потенциально активных молодых избирателей не превышает трети. Это, как отметил Игорь Сопов, «очень мало».

Чтобы изменить ситуацию, облизбирком сместил фокус с всероссийского форума молодежной избирательной комиссии на форум школьников: «Нам надо воспитывать кадры со школы», - убежден Игорь Сопов.

В 2026 году регион продолжит практику просветительских мероприятий — лекций о значении выборов, подарков для впервые голосующих на участках и массовых акций. Кроме того, планируется отдельная информационная кампания, нацеленная именно на новичков избирательного процесса.

«Я думаю, что если бы мы такую большую работу не проводили, у нас таких результатов точно не было бы. Поэтому мероприятия, посвященные рассказу о том, как нужно ходить на выборы, лекции, подарки впервые голосующим на избирательных участках и все массовые мероприятия надо будет использовать и в 2026 году. Также мы запланировали отдельную информационную кампанию, направленную именно на впервые голосующих», - отметил Игорь Сопов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области также уточнил, что кампания 2026 года будет включать не только проверенные форматы, но и новые элементы для привлечения избирателей.

«Мы планируем, что кампании будут проходить в трехдневном режиме. Для нас это удобно, это удобно для избирателей, это дает дополнительный процент. Мы планируем, что у нас будет дистанционное электронное голосование, которое нам ЦИК согласует, и у нас будет дополнительный процент. Также мы выйдем к нашим избирателям за две недели с информированием по квартирам», - поделился планами глава облизбиркома. По его оценкам, такие действия увеличивают процент явки от 3 до 8%.

Игорь Сопов также анонсировал появление дополнительного сервиса по вызову волонтера на избирательный участок.

«Первый дополнительный сервис - это волонтеры, с которыми можно связаться через ресурс «Госуслуги», специальные программы, и пригласить волонтера на избирательный участок ко времени», - анонсировал председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Кроме того, он напомнил о проведении в 2025 году политического забега перед Единым днем голосования и подтвердил, что это мероприятие планируется сделать традиционным.

«В 2026 году мы тоже планируем на День флага РФ провести эстафету, в которой могло бы принять участие большее количество кандидатов», - заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года.