Новые сервисы для избирателей и акцент на молодежь: какими будут выборы-2026

Сохранение удобных форматов голосования, внедрение новых цифровых сервисов и реализацию мер, направленных на повышение явки среди молодежи, планирует Избирательная комиссия Псковской области в 2026 году. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.
По его словам, особое внимание на выборах будет уделено молодежи. В этом году возрастная группа 18-20 лет впервые обогнала категорию 70+ по участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), однако общая доля голосующих среди потенциально активных молодых избирателей не превышает трети. Это, как отметил Игорь Сопов, «очень мало».
Чтобы изменить ситуацию, облизбирком сместил фокус с всероссийского форума молодежной избирательной комиссии на форум школьников: «Нам надо воспитывать кадры со школы», - убежден Игорь Сопов.
В 2026 году регион продолжит практику просветительских мероприятий — лекций о значении выборов, подарков для впервые голосующих на участках и массовых акций. Кроме того, планируется отдельная информационная кампания, нацеленная именно на новичков избирательного процесса.
Председатель Избирательной комиссии Псковской области также уточнил, что кампания 2026 года будет включать не только проверенные форматы, но и новые элементы для привлечения избирателей.
«Мы планируем, что кампании будут проходить в трехдневном режиме. Для нас это удобно, это удобно для избирателей, это дает дополнительный процент. Мы планируем, что у нас будет дистанционное электронное голосование, которое нам ЦИК согласует, и у нас будет дополнительный процент. Также мы выйдем к нашим избирателям за две недели с информированием по квартирам», - поделился планами глава облизбиркома. По его оценкам, такие действия увеличивают процент явки от 3 до 8%.
Игорь Сопов также анонсировал появление дополнительного сервиса по вызову волонтера на избирательный участок.
Кроме того, он напомнил о проведении в 2025 году политического забега перед Единым днем голосования и подтвердил, что это мероприятие планируется сделать традиционным.
«В 2026 году мы тоже планируем на День флага РФ провести эстафету, в которой могло бы принять участие большее количество кандидатов», - заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года.