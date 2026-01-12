Рейтингомер: главврач за решеткой, увольнение в правительстве и замерзающее Заплюсье

Салют! Представляем вашему вниманию первое в этом году обозрение от Господина Рейтингомера. Как и прежде, активность псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон наш штатный правдоруб оценивает по пятибалльной шкале.

Плюсы здесь ставятся за то, что имело положительный эффект, минусы — за поражения и ошибки. Всё сказанное - субъективное мнение комментатора. В сегодняшнем обзоре он отметит события, произошедшие не только в январе, но и на исходе 2025-го.

-5 Анастасия Повторейко

Последние дни декабря принесли сенсационную новость, вызвавшую самые разные отклики — многие и две недели спустя не могут поверить в реальность произошедшего. По подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности, задержана силовиками главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко. По решению суда она оправлена в СИЗО до конца зимы. Расследование уголовного дела продолжается. Очевидно, что Анастасия Повторейко оказалась в очень тяжелом положении - как следствие, она получает сегодня минус пять.

-4 Наталья Ильина

Только недавно переведенной из СИЗО под домашний арест экс-ректору Псковского госуниверситета Наталье Ильиной ставим минус четыре. Уголовные дела в ее отношении с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Следствием установлено, что госпожа Ильина незаконно получила от подчиненных более 10 млн рублей, начисленных из бюджета вуза. Также вместе с трудоустроенным в университет знакомым совершила хищение путем обмана более 6 млн рублей. Экс-ректору ПсковГУ грозит длительный тюремный срок.

-3 Светлана Удовенко

Минус три схлопотала теперь уже экс-замначальника областного правового управления Светлана Удовенко. Чиновница, оказавшаяся в центре резонансной истории о выброшенных в мороз на трассе собаках, уже уволена из органов госвласти. До этого в ее отношении в правительстве области провели служебную проверку. Также действиям госпожи Удовенко будет дана правовая оценка – над выяснением всех обстоятельств шокирующего инцидента работают правоохранительные органы.

-2 Наталья Иванова

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Двойку со знаком минус заносим в дневник главы Плюсского муниципального округа Натальи Ивановой. После обращений жителей замерзающего Заплюсья Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Губернатор отправил в округ своих спецпредставителей, проводится служебная проверка, идет разбор полетов и выяснение причин произошедшего— что это вообще такое: преступная халатность, небрежность, технический сбой, отсутствие контроля или даже прямое вредительство?

-1 Валерий Зайцев

Фото: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Минус один ставим главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву. Нескончаемую сагу про чиновника и административку дополняют новые страницы. Теперь масс-медиа пишут про передачу в суд дела из-за нарушенного порядка рассмотрения обращений граждан, а параллельно еще и про новое рассмотрение старого административного дела - по факту неоплаты программного обеспечения для видеооборудования. Как пелось в популярной песне, эта музыка будет вечной…

0 Михаил Сальников

Фото: matchtv.ru

Нейтральную оценку 0 получает новый главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаил Сальников. Около месяца назад ПЛН писала, что работавший на Дальнем Востоке специалист может возглавить великолукскую команду. Так и вышло: контракт с бывшим тренером владивостокского «Динамо» уже подписан, сегодня — его первый рабочий день в должности. Будем следить, как у господина Сальникова пойдет дело на новом месте.

+1 Иван Белугин

Плюс один заслужил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Неожиданно для многих далеко не самый большой и богатый округ занял первое место в рейтинге муниципальных образований Псковской области, благодаря этому он получит дополнительные средства на развитие. Понятно, что такой успех — итог командной работы, но в рамках персонального рейтинга отмечаем прежде всего молодого и перспективного локнянского главу.

+2 Павел Кипрушев

Плюс два ставим директору «Псковавтодора» Павлу Кипрушеву за работу предприятия на длинных выходных. Регион оказался в непростой погодной ситуации, и «Псковавтодор» оперативно реагировал на вызовы стихии. Дороги расчищались не только в Пскове - предприятие активно помогало муниципалитетам с поддержанием улично-дорожной сети в нормативном состоянии. Отдельно отметим помощь замерзавшему поселку Заплюсье — именно транспорт «Псковавтодора» не раз доставлял сухое топливо на котельную поселка, оказавшегося в сложной ситуации.

+3 Андрей Беляев

Плюс три отправляем в Великие Луки в адрес главы администрации города Андрея Беляева. Руководство южной столицы региона достойно справилось с последствиями непогоды, несмотря на очень сложные погодные условия. Коммунальные службы и управляющие компании были переведены в режим усиленной работы, власти задействовали все имеющиеся силы и средства для оперативной ликвидации последствий сильнейшего снегопада.

+4 Андрей Мошков

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Плюс четыре на старте года получает прокурор Псковской области Андрей Мошков. В день профессионального праздника сотрудников «ока государева» отмечаем, что по итогам 2025-го прокуратура Псковской области добилась высоких результатов и находится на хорошем счету у руководства. Подробнее итоги минувшего года для прокуратуры области будут обсуждаться в прямом эфире радио ПЛН FM уже завтра, начало программы в 13.05.

+5 Ольга Тимофеева

Плюс пять заработала вице-губернатор Ольга Тимофеева, курирующая в правительстве региона сферы культуры, туризма и спорта. Максимально высокую оценку ставим, во-первых, за яркую новогодне-рождественскую культурную программу в рамках новой концепции празднования, а во-вторых, за поддержку физической культуры и спорта. На традиционный «Бал чемпионов» в Псков приезжали один из лучших шахматистов планеты, сенатор Сергей Карякин и экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. По итогам встреч в правительстве решено, что имя последнего у нас будет носить зал единоборств. Также планируется открыть шахматный центр гроссмейстера Карякина.

Это был первый в 2026 году обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю, 19 января.