Сотрудницу правительства Псковской области уволили из-за выброшенных на мороз собак

Заместитель начальника правового управления Светлана Удовенко больше не работает в правительстве Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в MAX, комментируя инцидент с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе горе-заводчицей.

Фото: Михаил Ведерников / MAX

«История взбудоражила на прошлой неделе многих. Неравнодушные волонтёры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели», - рассказал Михаил Ведерников.

Правовая оценка действиям заводчицы обязательно будет дана – над выяснением всех обстоятельств работают правоохранительные органы, продолжил глава региона.

«С нашей стороны сразу после поступления информации была инициирована служебная проверка. А человеческую оценку этому поступку уже дали все, кто следил за развитием событий и был их участником», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что животных содержали в нечеловеческих условиях, а после вывезли на трассу и оставили собак на морозе. Некоторых из них нашли с обмороженными лапами и другими заболеваниями.