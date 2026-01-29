Прокуратура поинтересовалась результатами проверки по счетам псковских депутатов

На сегодняшней сессии Псковского областного Собрания депутатов представитель прокуратуры региона Мария Игнатова обратилась к депутатскому корпусу с вопросом о результатах рассмотрения материалов, связанных с возможными нарушениями со стороны парламентариев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы присутствовали на заседании комитета (областного Собрания по законодательству - ред.), также было запланировано заседание комиссии (по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания - ред.), — отметила Мария Игнатова. — В представлении были указаны несколько лиц. По некоторым вопросам решения были приняты оперативно. Уточните по Владимиру Панченко (КПРФ - ред.). Оставался вопрос. Мы доносили позицию прокуратуры, что предоставленные документы не являются подтверждающими закрытие счета в иностранном банке, и разъясняли, какие возможные пути действия: один из них — проведение соответствующей проверки в кредитных организациях. На сегодняшний день это предложение прокуратуры поддержано или нет?».

На это ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов: «В настоящее время у нас имеются документы, на основании которых невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть наличие иностранного счета у Панченко. Если бы документы были, то мы бы приняли меры в соответствии с законодательством. Соответственно, мы такое решение принять не можем».

Он добавил: «У прокуратуры области есть полномочия провести соответствующую проверку. Проведите её, представьте материалы — и мы незамедлительно отреагируем. Вплоть до созыва внеочередного заседания комиссии».

Напомним, в Псковское областное Собрание депутатов поступило представление от органов прокуратуры в связи с тем, что у двух депутатов, представителей оппозиционных фракций — Олега Брячака («Справедливая Россия») и Владимира Панченко (КПРФ) — имеются счета в иностранных банках, что противоречит закону «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов».

Владимир Панченко наличие такого счета отрицает и настаивает, что закрыли его около десяти лет назад.

Были вопросы и по другим депутатам областного Собрания, но пока понимания ситуации по ним нет.