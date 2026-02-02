Рейтингомер: бриллианты Ильиной, спячка Шатурного и новое назначение Цецерского

Салют! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Наталья Ильина

Минус пять получает экс-ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, над которой начался суд по делу о хищениях и превышении полномочий. На первом же заседании обвиняемая признала вину по всем обвинениям. Между тем в зале суда прозвучали новые, взбудоражившие народ, подробности — вроде того, что среди украшений мадам было более 600 бриллиантов. Но это детали и нюансы, а в целом перспективы Ильиной крайне незавидны - ей грозит длительный тюремный срок, при этом потерпевшие требуют более 15 млн рублей.

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре схлопотал вице-губернатор Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве за сферы ЖКХ и строительства. На карте Псковской области продолжают появляться новые проблемные точки, где люди в лютые морозы замерзают в домах и социальных объектах. Уже, кажется, все признали: подготовка к отопительному сезону была провалена, жилищно-коммунальное хозяйство находится в системном кризисе и дышит на ладан. Пора бы уже как-то проявить себя профильному вице-губернатору, но он как и прежде хранит молчание.

-3 Лев Шлосберг*

Минус три ставим зампредседателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, ранее признанному Минюстом РФ иноагентом и внесенному Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. На минувшей неделе суд продлил яблочнику арест до начала апреля. Кроме того, Конституционный суд отказал ему и другому члену партии Борису Вишневскому**, также внесенному в реестр иностранных агентов, в рассмотрении жалобы на закон об иноагентах и практику его применения.

-2 Елена Трошкова

Двойка со со знаком достается руководителю компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елене Трошковой. Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бизнесвумен, которую обвиняют в даче взятки в виде автомобиля бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому за совершение заведомо незаконных действий. На следующем заседании планируется допросить самого экс-чиновника, ныне находящегося в местах не столь отдаленных.

-1 Елена Пилипенко

Минус один получает министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко. В минувший четверг она выступила в областном Собрании в рамках парламентского часа, посвященного тарифам на электроэнергию и проблемам технологического присоединения к электросетям. Ожидаемо депутаты закидали чиновницу острыми вопросами и жалобами — однако, увы, далеко не всегда ответы министра были убедительны и понятны народным избранникам.

0 Иван Цецерский

Нейтральную оценку отправляем в адрес бывшего главы Пскова Ивана Цецерского. Авторитетные федеральные СМИ со ссылкой на госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Сергея Глазьева сообщили, что бывший псковский глава станет его заместителем. Однако сам Иван Цецерский ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не стал, коротко пояснив псковским журналистам, что работает в другой организации — Национальном фонде содействия развитию МСУ.

+1 Олег Брячак

Плюс один ставим руководителю реготделения «Справедливой России» Олегу Брячаку, досрочно сложившему полномочия депутата областного Собрания из-за открытого в иностранном банке счета. Отмечаем здесь честную позицию эсера, который после представления прокуратуры не стал юлить, искать защиты или устраивать демарши, а ушел с высоко поднятой головой. Признав свою ошибку и сделав публичное заявление в духе «я представитель законодательной власти и должен подавать пример». Ставший вакантным «мандат Брячака» может получить его однопартиец, депутат Псковской городской Думы Виталий Федоров.

+2 Артур Гайдук, Антон Минаков, Петр Алексеенко

Плюс два заслужили сразу трое представителей оппозиции в областном Собрании депутатов. Выставляя руководителю псковского «Яблока» Артуру Гайдуку, региональному координатору ЛДПР Антону Минакову и персеку обкома КПРФ Петру Алексеенко положительные оценки, отмечаем их активность на сессии и конкретные предложения по решению проблем, связанных с кризисом ЖКХ и неудовлетворительным отоплением в районах.

+3 Армен Мнацаканян

Строчкой выше, на +3, расположился вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Несмотря на принадлежность к партии власти, он не побоялся заявить на сессии о проблемах с подключением и отключениями электроэнергии. Армен Мнацаканян называл вещи своими именами и даже высказал критику в адрес члена правительства — вице-губернатора Игоря Шатурного, который, как будто бы засыпал на сессии, а затем вовсе покинул зал: «смотрю направо — а курирующий заместитель губернатора ушёл, наверное, неинтересно, что у нас есть такие проблемы, а это — проблема всей области».

+4 Андрей Беляев

Плюс четыре получает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Так мы оцениваем работу городской власти и коммунальных служб в зимний период. Притом, что действовать им приходилось в непростых условиях, когда в южной столице побит исторический рекорд по высоте снежного покрова, администрация и коммунальщики делали всё возможное для ликвидации последствий непогоды. Образно говоря, работали в режиме 24/7, и горожане это безусловно оценили.

+5 Ирина Васильева

Плюс пять заслужила временно исполняющая полномочия председателя Псковского городского суда Ирина Васильева. Она приняла решение сделать открытыми для СМИ и общества судебные заседания по резонансным делам Натальи Ильиной и Льва Шлосберга*. В то время, когда другие неизвестно зачем засекречивают судебные процессы, такой шаг - приятная неожиданность и поступок, достойный уважения. Тенденция это или гражданская позиция конкретного судьи, мы не знаем, но сам факт не может не радовать.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов

** Минюстом РФ признан иноагентом