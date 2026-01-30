КС отказал Шлосбергу* и Вишневскому* в рассмотрении жалобы на закон об иноагентах

Конституционный суд отказал членам партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* и Борису Вишневскому** в рассмотрении жалобы на закон об иноагентах и практику его применения. В определении КС, подписанном его председателем Валерием Зорькиным, говорится, что поступившая жалоба не может быть рассмотрена в данной инстанции.

Судьи КС решили, что статус иноагента физлица могут и должны оспаривать в обычных судах.

Напомним, включенный в реестр иноагентов россиянин обязан отчитываться перед Минюстом о своих доходах, не может быть избран и лишен права заниматься просветительской деятельностью, любое публичное выступление, включая соцсети, он обязан сопровождать плашкой установленного образца. За несоблюдение всех требований предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Льва Шлосберга* за несоблюдение обязанностей иноагента приговорили к 420 часам обязательных работ. Политик разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Этот приговор будут обжаловать 5 февраля.

Сейчас Лев Шлосберг* находится в СИЗО по делу о дискредитации армии. Сегодня Псковский городской суд рассматривает ходатайство органа следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов

** Минюстом РФ признан иноагентом