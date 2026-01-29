Артур Гайдук предложил установить депутатский контроль за котельными

Разработать законопроект, который позволил бы муниципальным и областным депутатам осуществлять контроль за котельными, предложил депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии областного Собрания.
Он также призвал ответственных лиц дать информацию о недееспособных пациентах в Плюсском неврологическом интернате, которые, по его мнению, не могут пожаловаться на отопление.
«Хочу обратить внимание, что в Заплюсье нет понимания, что происходит в диспансере. Там находятся недееспособные граждане. Хочу, чтобы ответственные органы проинформировали нас, что с ними нет проблем. Очень странно звучат оправдания, общий смысл которых сводится к тому, что пришла зима, а мы и не ждали. Власти оказываются неспособными решить эти проблемы. Можно понять, когда нет денег, но деньги выделены централизованно, а ничего не происходит. Практика говорит о другом, о профпригодности кадров», - добавил Артур Гайдук.
Далее он предложил расширить депутатский контроль за работой котельных. Также он предложил разработать соответствующий законопроект, если это необходимо.
Далее он предложил информировать граждан о нормах температурного режима, а также поддержал инициативу депутата Псковского областного Собрания от ЛДПР Антона Минакова о проведении парламентского часа по ситуации с отоплением.
«Концепцию "мерзни и молчи" нужно заменить на "говори и согревайся". На "горячей линии" нужно рассказывать нормы температуры для людей. Холод – это субъективное ощущение. Как врач скажу, температура 17-22 градуса полезна для здоровья. Может быть прохладно, но можно одеться. Я поддерживаю Антона Минакова в проведении парламентского часа по отоплению. Нужно разбираться, какие районы в отстающих, а какие в лидерах. Судя по всему, существует проблема с эксплуатацией белорусских котлов. Их приобретали в Пустошке и Плюсском районе. Щепа, которая требуется для отопления, мокнет и в таком виде идет в котлы, которые не работают на таком топливе и могут сломаться. Это слабое место. Последнее. Мы - газовая сверхдержава, и газовое отопление, чтобы не зависеть от дров и другого топлива, это логично!» - подытожил Артур Гайдук.
Напомним, в морозный январь 2026 года в разных округах Псковской области отмечены проблемы с отоплением. Глава СК Александр Бастрыкин требует отчет от псковского СУ СК по ситуации с коммунальной инфраструктурой.
