Артур Гайдук предложил установить депутатский контроль за котельными

Разработать законопроект, который позволил бы муниципальным и областным депутатам осуществлять контроль за котельными, предложил депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии областного Собрания.

«Сегодня это третье выступление, которое посвящено теме отопления, а точнее его отсутствию. Эта проблема выбрана не потому, что я решил "похайпить". Просто такого количества обращений не было никогда за то время, что я работаю депутатом. У коллег, наверное, такая же ситуация. С другой стороны, если кто-то решит, что мы решили "похайпить", но те люди, которые ответственны, зашевелятся, то пусть так и будет. Главное, чтобы люди не мерзли и не болели, учитывая, что у нас и так не очень хорошая ситуация со здравоохранением», - сказал Артур Гайдук.

Он также призвал ответственных лиц дать информацию о недееспособных пациентах в Плюсском неврологическом интернате, которые, по его мнению, не могут пожаловаться на отопление.

«Хочу обратить внимание, что в Заплюсье нет понимания, что происходит в диспансере. Там находятся недееспособные граждане. Хочу, чтобы ответственные органы проинформировали нас, что с ними нет проблем. Очень странно звучат оправдания, общий смысл которых сводится к тому, что пришла зима, а мы и не ждали. Власти оказываются неспособными решить эти проблемы. Можно понять, когда нет денег, но деньги выделены централизованно, а ничего не происходит. Практика говорит о другом, о профпригодности кадров», - добавил Артур Гайдук.

Далее он предложил расширить депутатский контроль за работой котельных. Также он предложил разработать соответствующий законопроект, если это необходимо.

«Что мы предлагаем? Мы выступаем за расширение парламентского контроля за котельными, каждый депутат должен иметь возможность прийти в котельную и проверить, не допустить плохую подготовку. Чтобы они могли участвовать в контрольной подготовке районов к отопительному сезону. Давайте примем соответствующий закон, если нужно», - предложил Артур Гайдук.

Далее он предложил информировать граждан о нормах температурного режима, а также поддержал инициативу депутата Псковского областного Собрания от ЛДПР Антона Минакова о проведении парламентского часа по ситуации с отоплением.

«Концепцию "мерзни и молчи" нужно заменить на "говори и согревайся". На "горячей линии" нужно рассказывать нормы температуры для людей. Холод – это субъективное ощущение. Как врач скажу, температура 17-22 градуса полезна для здоровья. Может быть прохладно, но можно одеться. Я поддерживаю Антона Минакова в проведении парламентского часа по отоплению. Нужно разбираться, какие районы в отстающих, а какие в лидерах. Судя по всему, существует проблема с эксплуатацией белорусских котлов. Их приобретали в Пустошке и Плюсском районе. Щепа, которая требуется для отопления, мокнет и в таком виде идет в котлы, которые не работают на таком топливе и могут сломаться. Это слабое место. Последнее. Мы - газовая сверхдержава, и газовое отопление, чтобы не зависеть от дров и другого топлива, это логично!» - подытожил Артур Гайдук.

Напомним, в морозный январь 2026 года в разных округах Псковской области отмечены проблемы с отоплением. Глава СК Александр Бастрыкин требует отчет от псковского СУ СК по ситуации с коммунальной инфраструктурой.