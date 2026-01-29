 
ЖКХ

Антон Минаков: Ситуация с отоплением в Псковской области вышла на федеральный уровень

0

Ситуация по проблемам с отоплением в Псковской области в морозный январь 2026 года уже вышла на федеральный уровень, заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, в нескольких районах региона произошли кризисные ситуации, неслучайно Смуравьево-2 и Заплюсье у всех на слуху. Но проблемных районов намного больше: и в Островском районе, Себежском, даже в Псковском районе большие проблемы. Эта ситуация стала настоящим испытанием для наших граждан, особенно в холодное время года. Люди были вынуждены проводить праздники в холодных помещениях, что создало серьезные неудобства и угрозу их здоровью. Подобные инциденты недопустимы и требуют немедленного вмешательства и решения», - заявил депутат. 

Антон Минаков предложил провести тщательное расследование причин и принять меры по предотвращению таких ситуаций в будущем. Он напомнил, что партия уже подала обращение о проведении парламентского часа на тему отопления, и попросил коллег поддержать и не откладывать его.

«Ситуация стала критической и вышла на федеральный уровень. Во многих федеральных Telegram-каналах эту проблему не то что обсуждают, но и выносят на какие-то мемы», - объяснил парламентарий.  

Ранее сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин требует отчет от псковского СУ СК из-за проблем с коммунальной инфраструктурой.
 
Прокомментировать
Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Артур Гайдук предложил установить депутатский контроль за котельными

Антон Минаков: Ситуация с отоплением в Псковской области вышла на федеральный уровень

Андрей Маковский: Псковской области нужен «Нейроминистр»
Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

