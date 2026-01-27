Более 600 бриллиантов выявили в украшениях экс-ректора ПсковГУ Ильиной

Экспертиза провела оценку драгоценных изделий экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий. В результате общее количество драгоценных камней в представленных на экспертизу изделиях составляет более 800, в их числе 636 бриллиантов, 202 сапфира и 1 рубин, об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Акт <...> о результатах экспертизы <...>, согласно выводам которого представленные на экспертизу изделия в количестве 47 штук изготовлены из сплавов золота и серебра. <...> Вставки на объектах представлены бриллиантами (природными алмазами в ограненном виде), сапфирами, рубином, топазами, гранатами, аметистами, цитринами, халцедонами, жемчугом, фианитами, стеклами. Бриллианты, сапфиры и рубин являются драгоценными камнями. Общее количество драгоценных камней в представленных на экспертизу изделиях составляет: бриллианты — 636 штук общей массой 5,27 карата, сапфиры — 202 штуки общей массой 1,65 карата, рубин — 1 штука общей массой 0,14 карата», — отмечается в тексте документа.

Согласно заключениям экспертов, рыночная стоимость ювелирных изделий, представленных на экспертизу, с учетом фактического состояния, в ценах, актуальных на апрель 2025 года, составляет более 1,12 млн рублей. Стоимость верхней одежды, представленной на экспертизу, оценивается более чем в 477 тысяч рублей, а рыночная стоимость сумок оценена более чем в 305 тысяч рублей.

Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.



Также рассматриваются 16 эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий.

Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.