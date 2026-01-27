 
Общество

Более 600 бриллиантов выявили в украшениях экс-ректора ПсковГУ Ильиной

0

Экспертиза провела оценку драгоценных изделий экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий. В результате общее количество драгоценных камней в представленных на экспертизу изделиях составляет более 800, в их числе 636 бриллиантов, 202 сапфира и 1 рубин, об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Акт <...> о результатах экспертизы <...>, согласно выводам которого представленные на экспертизу изделия в количестве 47 штук изготовлены из сплавов золота и серебра. <...> Вставки на объектах представлены бриллиантами (природными алмазами в ограненном виде), сапфирами, рубином, топазами, гранатами, аметистами, цитринами, халцедонами, жемчугом, фианитами, стеклами. Бриллианты, сапфиры и рубин являются драгоценными камнями. Общее количество драгоценных камней в представленных на экспертизу изделиях составляет: бриллианты — 636 штук общей массой 5,27 карата, сапфиры — 202 штуки общей массой 1,65 карата, рубин — 1 штука общей массой 0,14 карата», — отмечается в тексте документа.

Согласно заключениям экспертов, рыночная стоимость ювелирных изделий, представленных на экспертизу, с учетом фактического состояния, в ценах, актуальных на апрель 2025 года, составляет более 1,12 млн рублей. Стоимость верхней одежды, представленной на экспертизу, оценивается более чем в 477 тысяч рублей, а рыночная стоимость сумок оценена более чем в 305 тысяч рублей.

Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере. 

 

Также рассматриваются 16 эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий.

Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Смотрите также

Стало известно, почему Наталью Ильину перевели под домашний арест

0

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу. 

Смотрите также

Начался суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

0

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Наталья Ильина признала вину по всем 17 пунктам обвинения

Более 600 бриллиантов выявили в украшениях экс-ректора ПсковГУ Ильиной

Часть надбавок за «сложность и напряжённость труда» Ильина забирала у сотрудников
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026