Более 600 бриллиантов выявили в украшениях экс-ректора ПсковГУ Ильиной

Экспертиза провела оценку драгоценных изделий экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий. В результате общее количество драгоценных камней в представленных на экспертизу изделиях составляет более 800, в их числе 636 бриллиантов, 202 сапфира и 1 рубин, об этом говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.
Согласно заключениям экспертов, рыночная стоимость ювелирных изделий, представленных на экспертизу, с учетом фактического состояния, в ценах, актуальных на апрель 2025 года, составляет более 1,12 млн рублей. Стоимость верхней одежды, представленной на экспертизу, оценивается более чем в 477 тысяч рублей, а рыночная стоимость сумок оценена более чем в 305 тысяч рублей.
Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.
Также рассматриваются 16 эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий.
Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.
Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.