ЦИК назвала ожидаемую дату выборов в Госдуму

В этом году выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут, предположительно, 20 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

Выборы своим указом назначит президент России, который должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года.

Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования – 20 сентября.

Общее количество мест в Думе не меняется — 450 депутатов. Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого были пересмотрены границы избирательных округов: ДНР получит 3 одномандатных округа, ЛНР — 2, Запорожская и Херсонская области — по одному.

С учетом Государственных Дум дореволюционной России, предстоящие выборы будут тринадцатыми по счету.

Напомним, в Псковской области в сентябре пройдут также выборы в областное Собрание депутатов.