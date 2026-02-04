Игорь Сопов о критике от Олега Брячака: Эти заявления не имеют под собой никакой основы

Публичное выступление председателя регионального отделения «Справедливой России» с предупреждением членов избирательных комиссий и критикой в их адрес — это политическое заявление, которое не имеет под собой никакой основы. Такую оценку высказываниям экс-депутата областного Собрания Олега Брячака дал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио ПЛН FM в новом выпуске программы «Политкухня».

Отвечая на вопросы ведущего по поводу обещаний Олега Брячака направить на выборы-2026 большое количество обученных наблюдателей и жестко действовать по отношению к нарушителям, глава облизбиркома прежде всего обратил внимание на формулировку «предупредить». При этом он подчеркнул, что сам Олег Брячак в январе был лишен мандата депутата областного Собрания за нарушение закона.

Также Игорь Сопов подчеркнул открытость Избирательной комиссии Псковской области к любому контролю, но задался вопросом, кого именно «предупреждает» экс-депутат.

«Выборы организовывают в том числе и представители этой партии. У нас в избирательных комиссиях Псковской области 538 человек от эсеров представлены в участковых и территориальных комиссиях. Он предупреждает еще и своих членов комиссий?» — задал риторический вопрос Игорь Сопов.

Он также опроверг общие обвинения в якобы имевших место нарушениях на предыдущих выборах, сообщив, что по итогам избирательных кампаний последних лет «нет ни одной жалобы». Также Игорь Сопов напомнил, что на итоговом совещании осенью прошлого года представители «Справедливой России» поблагодарили сотрудников избирательных комиссий за помощь в работе и не высказывали претензий.

Комментируя обещание руководителя регионального отделения «Справедливой России» выставить на выборы наблюдателей, глава облизбиркома пояснил: если партия воспользуется всеми предоставленными возможностями, то сможет направить на участки 5094 наблюдателя в течение дня выборов.

«Общая численность членов этой партии (в Псковской области — ред.) на 2021 год составляет 4 731 человек. Поэтому надо будет постараться найти еще где-то людей», — отметил Игорь Сопов и напомнил, что на выборах в 2025 году от партии «Справедливая Россия» не было зарегистрировано ни одного наблюдателя.

«Но тем не менее господин Брячак позволяет себе говорить о том, что там были какие-то нарушения. Какие, мы не знаем. Когда о них станет известно, мы на них также ответим. Поэтому здесь вопросов мы никаких не видим. На данный момент я считаю, что все это политические заявления, которые под собой не имеют никакой основы», — заключил Игорь Сопов.

Отметим, что ранее Олег Брячак был лишен мандата депутата Псковского областного Собрания. Основанием стало представление прокуратуры в связи с нарушением региональным парламентарием запрета на владение счетами в зарубежных банках

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике.