«Политкухня»: С чем «Единая Россия» подходит к началу парламентской кампании?

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня гостем клуба политических гурманов станет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он расскажет, с чем партия подходит к началу парламентской кампании, какие задачи перед ней стоят и что сейчас происходит в Псковском региональном отделении «Единой России» в плане подготовки к выборам.

Как определялось, кто войдет в пятерку ЕР на сентябрьских выборах? Каковы ожидания Александра Козловского от предстоящего 28 июня съезда партии? Какие основные вызовы и угрозы на выборах он видит? По мнению депутата, приносит ли уже эффект работа под условным девизом «"Единая Россия" против запретов»? Об этом и многом другом с гостем «Политкухни» поговорит политический шеф, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.