Спорт

«Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету

«Политический забег. ЕДГ-2025» будет преобразован в политическую эстафету в период избирательной кампании в 2026 году. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы оценили итоги и поняли, где мы можем в хорошем смысле поднакрутить, добавить силы, спортивного азарта. Когда мы вручали благодарственные письма сотрудникам стадиона и комитету по спорту города Пскова, мы с коллегами это обсудили. Мы подходили с точки зрения избирательной комиссии, они с точки зрения спорта. Мы сошлись на мнении, что мы сделаем эстафету. Будет четыре представителя, ведь 2026 хорошо делится на четыре без остатка. Такую эстафету хотим сделать на будущий год. Мы пригласим политические партии и кандидатов и устроим забег. Нам бы хотелось, чтобы кандидаты дошли до финишной прямой на выборах, а потом уже могут заниматься спортом в свое удовольствие, но тем не менее мы это мероприятие проведем», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, что в рамках муниципальной избирательной кампании 2025 года в Пскове впервые в истории региона состоялся политический забег.