Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Псков летние террасы
Открытие ресторана GURAVI
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Спорт 12.09.2025 13:360 Президента областной федерации футбола переизбрали в Пскове 15.09.2025 16:320 Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» пройдет в Пскове 15.09.2025 16:060 «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету 15.09.2025 11:260 Два «золота» и «бронзу» привезли псковские ориентировщики с соревнований в Петербурге 15.09.2025 10:120 В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях 15.09.2025 08:000 Программы для похудения и жизни без боли предлагают псковичам
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

«Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету

15.09.2025 16:06|ПсковКомментариев: 0

«Политический забег. ЕДГ-2025» будет преобразован в политическую эстафету в период избирательной кампании в 2026 году. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы оценили итоги и поняли, где мы можем в хорошем смысле поднакрутить, добавить силы, спортивного азарта. Когда мы вручали благодарственные письма сотрудникам стадиона и комитету по спорту города Пскова, мы с коллегами это обсудили. Мы подходили с точки зрения избирательной комиссии, они с точки зрения спорта. Мы сошлись на мнении, что мы сделаем эстафету. Будет четыре представителя, ведь 2026 хорошо делится на четыре без остатка. Такую эстафету хотим сделать на будущий год. Мы пригласим политические партии и кандидатов и устроим забег. Нам бы хотелось, чтобы кандидаты дошли до финишной прямой на выборах, а потом уже могут заниматься спортом в свое удовольствие, но тем не менее мы это мероприятие проведем», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, что в рамках муниципальной избирательной кампании 2025 года в Пскове впервые в истории региона состоялся политический забег.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 6 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
15.09.2025, 17:230 День в истории ПЛН. 15 сентября 15.09.2025, 17:130 Научная ассамблея географов-обществоведов проходит в Пскове 15.09.2025, 17:090 Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области 15.09.2025, 17:060 Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства для ветеранов СВО
15.09.2025, 17:050 В Пскове названы победители регионального этапа национальной премии «Человек труда» 15.09.2025, 17:000 Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков» 15.09.2025, 16:590 Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу 15.09.2025, 16:470 «Управляйка» оспаривает штраф за несвоевременный ремонт подъезда дома в Пскове 
15.09.2025, 16:390 Дополнительный прием заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области 15.09.2025, 16:350 Снова понедельник, я снова иду на любимую работу 15.09.2025, 16:320 Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» пройдет в Пскове 15.09.2025, 16:180 Росгвардейцы в Псковской области изъяли 16 единиц оружия за неделю
15.09.2025, 16:160 Игорь Иванов принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда в «Сириусе» 15.09.2025, 16:060 «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету 15.09.2025, 15:570 Свыше 8,5 тысячи суточных цыплят прошли ветконтроль на границе в Псковской области 15.09.2025, 15:440 Суд помог великолучанину, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола
15.09.2025, 15:380 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах 15.09.2025, 15:250 Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за смерть человека 15.09.2025, 15:130 Эксперты рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на внедрении ИИ-агента в бизнес 15.09.2025, 15:040 Порядка 800 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками
15.09.2025, 14:500 ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове 15.09.2025, 14:401 Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам 15.09.2025, 14:270 Облачная погода с дождями ожидается в Псковской области 16 сентября 15.09.2025, 14:260 Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца года
15.09.2025, 14:170 Выпущена в свет монография «Архитектура средневекового Изборска» 15.09.2025, 14:070 Mercedes загорелся на автозаправке «Лукойл» в Печорах 15.09.2025, 13:560 Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать 15.09.2025, 13:461 Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой
15.09.2025, 13:350 Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН 15.09.2025, 13:250 Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу 15.09.2025, 13:140 Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий 15.09.2025, 13:070 Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная
15.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:590 За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек 15.09.2025, 12:550 На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол 15.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом
15.09.2025, 12:301 Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% 15.09.2025, 12:250 Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав 15.09.2025, 12:150 Псковская область сохранила 55 место в России по уровню безработицы 15.09.2025, 12:100 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025
15.09.2025, 12:090 Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям 15.09.2025, 12:060 Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно 15.09.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым 15.09.2025, 11:570 С автором «Ветра радости» встретятся гости и участники фестиваля «Осень в Михайловском»
15.09.2025, 11:540 «Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область 15.09.2025, 11:370 ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда 15.09.2025, 11:350 Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили 15.09.2025, 11:260 Два «золота» и «бронзу» привезли псковские ориентировщики с соревнований в Петербурге
15.09.2025, 11:120 «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 10:580 Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами 15.09.2025, 10:560 Сено горело в надворной постройке в пушкиногорской деревне Захино 15.09.2025, 10:490 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025
15.09.2025, 10:470 Депутаты областного Собрания на неделе проведут прием граждан 15.09.2025, 10:310 Жилой дом и хозпостройки горели в новосокольнической деревне Тириново 15.09.2025, 10:210 XVIII Межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском» пройдет с 17 по 19 сентября 15.09.2025, 10:160 ВИР-технология: новое слово в капитальном ремонте мягких кровель
15.09.2025, 10:120 В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях 15.09.2025, 10:010 Две бани сгорели в Псковской области в выходные 15.09.2025, 09:520 У псковичей страх заразиться COVID-19 снизился до уровня боязни гриппа – опрос  15.09.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года?
15.09.2025, 09:000 Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза 15.09.2025, 08:381 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025, 08:201 Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа 15.09.2025, 08:000 Программы для похудения и жизни без боли предлагают псковичам
15.09.2025, 07:481 На довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3 победу одержал Антон Мороз 15.09.2025, 07:300 День свободных денег отмечают 15 сентября 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября 14.09.2025, 23:370 ФК «Луки-Энергия» второй раз за четыре дня проиграл «Череповцу»
14.09.2025, 23:340 Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга 14.09.2025, 23:210 Выборы-2025 принесли победу всем действующим губернаторам 14.09.2025, 22:540 Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне 14.09.2025, 22:421 В Госдуму внесут проект о госпитальных школах
14.09.2025, 22:361 Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов 14.09.2025, 22:230 Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет 14.09.2025, 22:000 В Москве к 2030 году хотят построить еще 30 станций метро 14.09.2025, 21:570 Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% по стране
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru