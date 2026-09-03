Почему гражданам стоит отдать голос за ЛДПР, ответил Сергей Леонов

Депутаты от ЛДПР активно работают с населением и открыты к общению с гражданами. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы Сергей Леонов.

«Встретиться с нами, с депутатами от ЛДПР – это легко вообще. Нет никаких проблем, чтобы написать в соцсети, позвонить. У нас нет секретарей, мы сами все делаем. В Госдуму? Пожалуйста, люди приходят, говорят: "Мы хотим обсудить эту проблему, нам нужно сделать круглый стол". Давайте. Мы приглашаем министерства, всех заинтересованных людей, эксперты высказываются и находят определенные решения, или, по крайней мере, могут высказать свою точку зрения», – сообщил Сергей Леонов.

По его словам, открытость партии идет только в плюс к гражданам.

«Мы даем эту площадку. Не знаю, как у других партий, но по крайней мере у нас все либерально-демократически настроено. Все эти процессы максимально доступны людям для совместной работы. Нам кажется, что граждане получают только плюсы от того, что будет больше депутатов от ЛДПР», – заключил Сергей Леонов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и в Законодательное Собрания Псковской области состоится с 18 по 20 сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»