 
Политика

Почему гражданам стоит отдать голос за ЛДПР, ответил Сергей Леонов

0

Депутаты от ЛДПР активно работают с населением и открыты к общению с гражданами. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы Сергей Леонов.

«Встретиться с нами, с депутатами от ЛДПР – это легко вообще. Нет никаких проблем, чтобы написать в соцсети, позвонить. У нас нет секретарей, мы сами все делаем. В Госдуму? Пожалуйста, люди приходят, говорят: "Мы хотим обсудить эту проблему, нам нужно сделать круглый стол". Давайте. Мы приглашаем министерства, всех заинтересованных людей, эксперты высказываются и находят определенные решения, или, по крайней мере, могут высказать свою точку зрения», – сообщил Сергей Леонов.

По его словам, открытость партии идет только в плюс к гражданам.

«Мы даем эту площадку. Не знаю, как у других партий, но по крайней мере у нас все либерально-демократически настроено. Все эти процессы максимально доступны людям для совместной работы. Нам кажется, что граждане получают только плюсы от того, что будет больше депутатов от ЛДПР», – заключил Сергей Леонов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и в Законодательное Собрания Псковской области состоится с 18 по 20 сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026