В Псковской области открылись 20 экстерриториальных избирательных участков

Сегодня на территории Псковской области открылось 20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Петербуржцы, которые в период выборов будут находиться в Псковской области, смогут проголосовать за своего кандидата на специально образованных участках

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.

Адреса избирательных участков — в карточках выше.